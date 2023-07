Concert Mandolin’tempo – Les Fêtes Galantes du Ségur 6 Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 16 septembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Lors de ce concert dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, l’orchestre à plectres MANDOL’IN TEMPO nous fera voyager dans différents pays. En deuxième partie, vous assisterez à une lecture musicale de pièces de théâtre, en hommage à Maria Callas dont nous fêtons le centenaire de la naissance en 2023. Réservation en ligne disponible dès maintenant..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 23:00:00. EUR.

6 Rue Saint-Romain Salle des fêtes Saint-Romain

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During this concert, part of the European Heritage Days, the MANDOL’IN TEMPO plectrum orchestra will take us on a journey to different countries. In the second half, you’ll be treated to a musical reading of plays, in tribute to Maria Callas, whose centenary we celebrate in 2023. Online booking now available.

Durante este concierto, que forma parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la orquesta de plectro MANDOL’IN TEMPO nos llevará de viaje por diferentes países. En la segunda parte, asistirá a una lectura musical de obras en homenaje a Maria Callas, cuyo centenario celebramos en 2023. Ya está disponible la reserva en línea.

Bei diesem Konzert im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals wird uns das Zupforchester MANDOL’IN TEMPO auf eine Reise in verschiedene Länder mitnehmen. Im zweiten Teil erleben Sie eine musikalische Lesung von Theaterstücken zu Ehren von Maria Callas, deren 100. Geburtstag wir im Jahr 2023 feiern werden. Online-Reservierungen sind ab sofort möglich.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers