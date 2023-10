EXPOSITION « EN AVANT, MARCHE ! LA CHAUSSURE DANS L’ARMÉE » 6 Rue Saint Paul Sèvremoine, 22 octobre 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Découvrez une collection de chaussures de militaires exceptionnelle au Musée des Métiers de la Chaussure entre Cholet, Nantes et le Puy du Fou..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

6 Rue Saint Paul SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover an exceptional collection of military shoes at the Musée des Métiers de la Chaussure between Cholet, Nantes and the Puy du Fou.

Descubra una colección excepcional de calzado militar en el Museo de los Oficios del Calzado, entre Cholet, Nantes y el Puy du Fou.

Entdecken Sie eine außergewöhnliche Sammlung von Militärschuhen im Musée des Métiers de la Chaussure zwischen Cholet, Nantes und dem Puy du Fou.

