Ciné goûter : Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp Ciné goûter : Léo, la fabuleuse histoire de Léonard De Vinci 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp, 14 janvier 2024, Guingamp. Guingamp Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14 . Pour le bonheur des enfants : le film, la tombola et le goûter. .

6 Rue Saint-Nicolas Cinéma Les Korrigans

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-09 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Code postal 22200 Lieu 6 Rue Saint-Nicolas Adresse 6 Rue Saint-Nicolas Cinéma Les Korrigans Ville Guingamp Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Latitude 48.559935 Longitude -3.148205 latitude longitude 48.559935;-3.148205

6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/