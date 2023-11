Exposition Les oignons de Denis Brihat 6 rue Rose Goudard L’Isle-sur-la-Sorgue, 2 décembre 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue.

L’Isle-sur-la-Sorgue,Vaucluse

Exposition des tirages argentiques de Denis Brihat sur le thème des oignons. Dédicace de son nouvel ouvrage « Les Oignons de Denis Brihat » paru aux éditions du Bec en l’Air en novembre 2023..

2023-12-02 fin : 2023-12-31 . .

6 rue Rose Goudard Galerie Retour De Voyage

L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of Denis Brihat’s silver prints on the theme of onions. Signing of his new book « Les Oignons de Denis Brihat », published by Bec en l’Air in November 2023.

Exposición de grabados en plata de Denis Brihat sobre el tema de las cebollas. Firma de su nuevo libro « Les Oignons de Denis Brihat », publicado por Bec en l’Air en noviembre de 2023.

Ausstellung der Silberdrucke von Denis Brihat zum Thema Zwiebeln. Signierstunde für sein neues Buch « Les Oignons de Denis Brihat », das im November 2023 im Verlag Bec en l’Air erschienen ist.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse