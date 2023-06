Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Reims 6 rue Rockefeller Reims, 29 juin 2023, Reims.

Reims,Marne

La cathédrale Notre-Dame, merveille gothique

Percez les mystères de l’une des cathédrales les plus importantes de l’Histoire : lieu des sacres des rois de France, victime de la Grande Guerre… Profitez-en également pour saluer l’Ange au sourire, emblème de la Cité des Sacres : une visite royale vous attend !

Rendez-vous avec le guide conférencier directement à l’Office de Tourisme du Grand Reims

Conditions d’annulation : remboursement intégral jusqu’à 48H avant le début de l’activité (hors frais de réservation de 3,5% du total de la commande).

Si vous bénéficiez d’un tarif préférentiel avec le Pass Reims Epernay, vous devrez valider votre participation à l’activité en présentant votre Pass Reims Epernay en cours de validité, à l’Office de Tourisme, au minimum 15 min avant l’horaire prévu.

Les dates exactes de réservations sont renseignées dans le calendrier de réservation..

6 rue Rockefeller RDV : Office de Tourisme du Grand Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Notre-Dame Cathedral, a majestic jewel of Gothic art, is an architectural marvel, the beauty of which will overwhelm you on your first view.

Meeting point: Tourist Office of Reims (6 rue Rockefeller – in front of the cathedral)

Cancellation policy: full refund up to 48hrs before the tour starts (excluding reservation fees of 3,5% of total amount).

If you benefit from a preferential rate with your Reims Epernay Pass, you will have to show your valid pass at the Tourist Office 15 min at least before the tour starts.

Catedral de Notre-Dame, una maravilla gótica

Desvele los misterios de una de las catedrales más importantes de la historia: sede de las coronaciones de los reyes de Francia, víctima de la Gran Guerra.. Aproveche la ocasión para saludar al Ángel Sonriente, emblema de la Ciudad de las Consagraciones: ¡le espera una visita real!

Encuentro con el guía directamente en la Oficina de Turismo del Gran Reims

Política de cancelación: reembolso completo hasta 48 horas antes del inicio de la actividad (excluidos los gastos de reserva del 3,5% del pedido total).

Si se beneficia de una tarifa preferente con el Reims Epernay Pass, deberá validar su participación en la actividad presentando su Reims Epernay Pass válido en la Oficina de Turismo al menos 15 minutos antes de la hora prevista.

Las fechas exactas de reserva figuran en el calendario de reservas.

Die Kathedrale Notre-Dame, ein gotisches Wunderwerk

Entdecken Sie die Geheimnisse einer der wichtigsten Kathedralen der Geschichte: Ort der Krönungen der französischen Könige, Opfer des Großen Krieges? Nutzen Sie die Gelegenheit, um den lächelnden Engel, das Wahrzeichen der Sakralstadt, zu begrüßen: Ein königlicher Besuch erwartet Sie!

Treffpunkt mit dem Fremdenführer direkt im Office de Tourisme du Grand Reims

Stornierungsbedingungen: Volle Rückerstattung bis zu 48 Stunden vor Beginn der Aktivität (außer Buchungsgebühren von 3,5% des Gesamtauftrags).

Wenn Sie mit dem Pass Reims Epernay einen Vorzugspreis erhalten, müssen Sie Ihre Teilnahme an der Aktivität bestätigen, indem Sie Ihren gültigen Pass Reims Epernay mindestens 15 Minuten vor der geplanten Zeit im Office de Tourisme vorzeigen.

Die genauen Buchungsdaten finden Sie im Buchungskalender.

