Dégustation – Champagne Gardet 6 Rue Rockefeller Reims, 16 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’Office de tourisme vous propose au sein de son bureau d’accueil de venir déguster le champagne de la Maison Gardet !

Les racines champenoises de Gardet s’épanouissent au travers du vignoble Champenois. En qualité de « Négociant-Manipulant », et profondément ancrée dans ce terroir, la Maison élabore ses cuvées d’exception grâce à un domaine viticole de 5 hectares en propre et d’une centaine d’hectares exploité avec passion, rigueur et attention par ses partenaires vignerons

Dégustation gratuite réservée aux personnes majeures. Vente sur place.

L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. A consommer avec modération..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:30:00. .

6 Rue Rockefeller Office de Tourisme du Grand Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



The Tourist Office invites you to come and taste champagne from Maison Gardet!

Gardet?s Champagne roots are rooted in the vineyards of the Champagne region. As a « Négociant-Manipulant », and deeply rooted in this terroir, the House produces its exceptional cuvées on its own 5-hectare vineyard estate, and on a hundred-or-so hectares farmed with passion, rigor and care by its partner winemakers

Free tasting reserved for adults. On-site sales.

Alcohol abuse can seriously damage your health. Drink in moderation.

La Oficina de Turismo le ofrece la posibilidad de degustar el champán de la Maison Gardet

Las raíces champañeras de Gardet están arraigadas en los viñedos de la región de Champaña. Como « Négociant-Manipulant », y profundamente arraigada en este terruño, la Casa produce sus cuvées excepcionales en su propio viñedo de 5 hectáreas y en una finca de cien hectáreas gestionada con pasión, rigor y cuidado por sus viticultores asociados

Degustación gratuita sólo para adultos. Venta in situ.

El abuso de alcohol puede perjudicar gravemente la salud. Beba con moderación.

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen in seinem Empfangsbüro die Möglichkeit, den Champagner des Hauses Gardet zu probieren!

Die Wurzeln von Gardet in der Champagne liegen in den Weinbergen der Champenois. Als « Négociant-Manipulant » und tief in diesem Terroir verwurzelt, stellt das Haus seine außergewöhnlichen Cuvées auf einem 5 Hektar großen eigenen Weingut her, das von seinen Winzerpartnern mit Leidenschaft, Strenge und Aufmerksamkeit bewirtschaftet wird

Kostenlose Verkostung nur für volljährige Personen. Verkauf vor Ort.

Der Missbrauch von Alkohol schadet der Gesundheit erheblich. In Maßen konsumieren.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du Grand Reims