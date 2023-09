Semaine Bleue : Les vitraux de la Cathédrale 6 Rue Rockefeller Reims, 23 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Laissez-vous émerveiller par la majesté d’une des plus belles cathédrales d’Europe et subjuguer par la féerie et les couleurs de ses splendides vitraux suspendus entre ciel et terre..

2023-10-23 fin : 2023-10-23 15:30:00. .

6 Rue Rockefeller Office de Tourisme du Grand Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Marvel at the majesty of one of Europe?s most beautiful cathedrals, and be captivated by the enchantment and color of its splendid stained-glass windows suspended between heaven and earth.

Maravíllese ante la majestuosidad de una de las catedrales más bellas de Europa y déjese cautivar por el encanto y los colores de sus espléndidas vidrieras suspendidas entre el cielo y la tierra.

Lassen Sie sich von der Majestät einer der schönsten Kathedralen Europas verzaubern und vom Zauber und den Farben der herrlichen Glasfenster, die zwischen Himmel und Erde schweben, überwältigen.

