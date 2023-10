Exposition : L’Office de Tourisme s’affiche en grand ! 6 Rue Rockefeller Reims, 18 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

L’Office de Tourisme du Grand Reims a le plaisir de vous présenter une exposition d’affiches de créateurs locaux, tous partenaires, tous présents dans notre boutique.

« ART IS CUSTOM » c’est en fait Thomas ARTIS, un amoureux de Reims et de l’environnement, qui décline l’architecture de notre ville à la sauce végétale !

« LGM1 », Julien MAILLOT de son vrai nom, nous fait découvrir Reims en trois dimensions, l’envers du décor si l’on peut dire, comme avec les Halles du Boulingrin et de nombreux autres lieux du quartier du même nom, l’ancien cinéma Opéra ou encore Le Cellier, une ancienne maison de champagne, de nos jours, un lieu d’exposition.

« RAMBAUD » c’est Adrien RAMBAUD, un artiste designer de formation, qui présente des œuvres en noir et blanc où se mêlent formes géométriques et paysages urbains, monuments historiques et paysages de champagne.

« LES CORNICHONS », une marque française de déco et d’accessoires pétillante et décalée. Leurs créations sont imaginées et dessinées dans leur atelier à Reims..

The Office de Tourisme du Grand Reims is pleased to present an exhibition of posters by local designers, all partners, all present in our store.

« ART IS CUSTOM » is in fact Thomas ARTIS, a lover of Reims and the environment, who gives our city?s architecture a plant-based twist!

« LGM1 », Julien MAILLOT’s real name, takes us on a three-dimensional tour of Reims, behind the scenes if you will, as with the Halles du Boulingrin and many other sites in the district of the same name, the former Opéra cinema or Le Cellier, a former champagne house, now an exhibition venue.

« RAMBAUD » is the name of Adrien RAMBAUD, an artist and designer by training, who presents works in black and white, blending geometric shapes with urban landscapes, historic monuments and Champagne landscapes.

« LES CORNICHONS », a French brand of sparkling, offbeat home decor and accessories. Their creations are imagined and designed in their workshop in Reims.

La Oficina de Turismo del Gran Reims se complace en presentar una exposición de carteles de diseñadores locales, todos ellos socios de nuestra tienda.

« ART IS CUSTOM » es en realidad Thomas ARTIS, un enamorado de Reims y del medio ambiente, ¡que ha dado un toque vegetal a la arquitectura de nuestra ciudad!

« LGM1 », nombre real de Julien MAILLOT, nos lleva a un recorrido tridimensional por Reims, entre bastidores si se quiere, con las Halles du Boulingrin y otros muchos lugares del barrio del mismo nombre, el antiguo cine de la Ópera y Le Cellier, antigua casa de champán hoy convertida en espacio de exposiciones.

« RAMBAUD » es Adrien RAMBAUD, artista y diseñador de formación, cuyas obras en blanco y negro combinan formas geométricas con paisajes urbanos, monumentos históricos y paisajes de Champaña.

« LES CORNICHONS », una marca francesa chispeante y extravagante de mobiliario y accesorios para el hogar. Sus creaciones se imaginan y diseñan en su taller de Reims.

Das Office de Tourisme du Grand Reims freut sich, Ihnen eine Ausstellung von Postern lokaler Designer präsentieren zu können, die alle Partner sind und alle in unserem Geschäft vertreten sind.

« ART IS CUSTOM » ist Thomas ARTIS, ein Liebhaber von Reims und der Umwelt, der die Architektur unserer Stadt auf pflanzliche Weise darstellt

« LGM1 », Julien MAILLOT mit bürgerlichem Namen, lässt uns Reims in drei Dimensionen entdecken, sozusagen hinter den Kulissen, wie mit den Hallen von Boulingrin und vielen anderen Orten im gleichnamigen Viertel, dem ehemaligen Kino Opéra oder auch Le Cellier, einem ehemaligen Champagnerhaus, das heute als Ausstellungsort dient.

« RAMBAUD » ist Adrien RAMBAUD, ein ausgebildeter Künstler und Designer, der schwarz-weiße Werke präsentiert, in denen sich geometrische Formen mit Stadtlandschaften, historischen Denkmälern und Champagnerlandschaften vermischen.

« LES CORNICHONS », eine französische Marke für Dekoration und Accessoires, die prickelnd und schräg ist. Ihre Kreationen werden in ihrem Atelier in Reims erdacht und entworfen.

