Semaine Bleue : La mallette Enquête Game 6 Rue Rockefeller Reims, 16 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Malheur ! Un bug informatique empêche le bon déroulement du spectacle prévu sur la façade de la cathédrale, à vous de remettre en route le spectacle !

Ce jeu est prévu pour 1 à 5 personnes et dure environ 2 heures. Les enfants peuvent y jouer à partir de 8 ans. Ils doivent être accompagnés d’un adulte.

Un manuel et une mallette comportant divers objets pour vous aider à répondre aux questions sont fournis. Nous fournissons également un n° de mobile pour vous aider lorsque vous êtes coincés par une question. La mallette est à rapporter à l’accueil de l’Office de Tourisme avant 13h00.

Une pièce d’identité en guise de caution sera exigée.

2023-10-16 fin : 2023-10-16 . .

6 Rue Rockefeller Office de tourisme du Grand Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Bad luck! A computer bug has prevented the show from running smoothly on the cathedral’s façade. It’s up to you to get the show back on track!

This game is designed for 1 to 5 people and lasts around 2 hours. Children aged 8 and over can play. They must be accompanied by an adult.

A manual and a case containing various objects to help you answer the questions are provided. We also provide a mobile number to help you if you get stuck on a question. The case is to be returned to the Tourist Office reception desk before 1pm.

ID will be required as a deposit

¡Desgraciadamente! Un fallo informático ha impedido que el espectáculo de la fachada de la catedral funcione sin problemas. ¡De ti depende que el espectáculo vuelva a ponerse en marcha!

Este juego está diseñado para 1 a 5 personas y dura unas 2 horas. Pueden participar niños a partir de 8 años. Deben ir acompañados de un adulto.

Se proporciona un manual y un maletín con varios objetos que le ayudarán a responder a las preguntas. También le proporcionamos un número de móvil para ayudarle si se queda atascado en alguna pregunta. El maletín debe devolverse en la Oficina de Turismo antes de las 13.00 horas.

Se le pedirá un documento de identidad como fianza

Unglück! Ein Computerfehler verhindert den reibungslosen Ablauf der geplanten Show auf der Fassade der Kathedrale. Es liegt an dir, die Show wieder in Gang zu bringen!

Dieses Spiel ist für 1 bis 5 Personen ausgelegt und dauert etwa 2 Stunden. Kinder können es ab 8 Jahren spielen. Sie müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Ein Handbuch und ein Koffer mit verschiedenen Gegenständen, die Ihnen bei der Beantwortung der Fragen helfen, werden bereitgestellt. Wir stellen auch eine Handynummer zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, wenn Sie bei einer Frage nicht weiterkommen. Der Koffer muss vor 13 Uhr am Empfang des Fremdenverkehrsamtes abgegeben werden.

Als Kaution ist ein Ausweisdokument erforderlich

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme du Grand Reims