Créations photographiques inspirées par les ceps de vigne de Champagne et du Vaucluse, les écorces d’arbres de la Montagne de Reims et de la forêt des Ardennes, les lichens…

La technique mise en œuvre est simple et très naturelle : un cliché macrophotographique haute définition est recadré puis mis en miroir, sans intervention d’un logiciel de retouche artificielle en post-production.

Ces Mondes sont peuplés de créatures et formes fantastiques.

On peut évoquer certaines créations de l’écrivain et peintre belge Henri Michaux, ou le test de Rorschach (le psychiatre suisse Hermann Rorschach a mis au point il y a tout juste un siècle un outil d’évaluation psychologique qu’il nommait « interprétation libre de formes fortuites »)..

Photographic creations inspired by the vines of Champagne and Vaucluse, the bark of trees in the Montagne de Reims and the Ardennes forest, lichens?

The technique used is simple and very natural: a high-definition macro-photographic shot is cropped and then mirrored, without the intervention of artificial retouching software in post-production.

These worlds are populated by fantastic creatures and forms.

We might evoke certain creations by Belgian writer and painter Henri Michaux, or the Rorschach test (Swiss psychiatrist Hermann Rorschach developed a psychological assessment tool just over a century ago, which he called « free interpretation of chance forms »).

Creaciones fotográficas inspiradas en las viñas de Champaña y Vaucluse, la corteza de los árboles de la Montaña de Reims y el bosque de las Ardenas, los líquenes?

La técnica utilizada es sencilla y muy natural: se recorta una toma macrofotográfica de alta definición y luego se refleja, sin utilizar programas artificiales de retoque en posproducción.

Estos mundos están poblados por criaturas y formas fantásticas.

Podríamos pensar en ciertas creaciones del escritor y pintor belga Henri Michaux, o en el test de Rorschach (el psiquiatra suizo Hermann Rorschach desarrolló hace poco más de un siglo una herramienta de evaluación psicológica que denominó « interpretación libre de formas fortuitas »).

Fotografische Kreationen, die von Weinstöcken in der Champagne und im Vaucluse, Baumrinden in der Montagne de Reims und im Wald der Ardennen, Flechten usw. inspiriert sind

Die Technik ist einfach und sehr natürlich: Ein hochauflösendes Makrofoto wird zugeschnitten und gespiegelt, ohne dass eine Software zur künstlichen Nachbearbeitung eingesetzt wird.

Diese Welten sind von fantastischen Kreaturen und Formen bevölkert.

Der Schweizer Psychiater Hermann Rorschach entwickelte vor knapp 100 Jahren ein psychologisches Bewertungsinstrument, das er als « freie Interpretation zufälliger Formen » bezeichnete.

