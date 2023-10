Dégustation – Champagne Emmanuel Cosnard 6 Rue Rockefeller Reims, 27 août 2023, Reims.

Reims,Marne

L’Office de tourisme vous propose au sein de son bureau d’accueil de rencontrer le vigneron Emmanuel Cosnard, situé sur le Mont de Berru, vous découvrirez des cuvées issues d’une agriculture raisonnée.

Dégustation gratuite réservée aux personnes majeures. Vente sur place.

L’abus d’alcool nuit gravement à la santé. À consommer avec modération..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 17:00:00

6 Rue Rockefeller Office de Tourisme du Grand Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



The Tourist Office offers you the opportunity to meet the winemaker Emmanuel Cosnard, located on the Mont de Berru, you will discover vintages from a sustainable agriculture.

Free tasting reserved for adults. Sale on the spot.

The abuse of alcohol seriously harms your health. To be consumed in moderation.

La Oficina de Turismo le ofrece la oportunidad de conocer al viticultor Emmanuel Cosnard, situado en el Mont de Berru, y de descubrir los vinos producidos por la agricultura sostenible.

Degustación gratuita reservada a los adultos. Venta in situ.

El abuso del alcohol es muy perjudicial para la salud. Bebe con moderación.

Das Office de tourisme bietet Ihnen in seinem Empfangsbüro die Möglichkeit, den Winzer Emmanuel Cosnard auf dem Mont de Berru zu treffen.

Kostenlose Weinprobe nur für volljährige Personen. Verkauf vor Ort.

Der Missbrauch von Alkohol schadet der Gesundheit. In Maßen konsumieren.

