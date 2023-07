Découverte – Château de Sacy 6 Rue Rockefeller Reims, 28 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

L’Office de tourisme vous propose au sein de son bureau d’accueil de venir découvrir le Château de Sacy !

Le Château de Sacy, établissement du Groupe Millésime, vous accueille sur la montagne de Reims, dans le charmant village de Sacy. Installé au cœur des vignes, ce joyau intimiste propose 12 chambres et suites, un restaurant raffiné mettant à l’honneur les produits du terroir ainsi qu’un espace bien-être Ec(h)o, en collaboration avec la marque française de cosmétiques minéraux naturels Gemology..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 17:00:00.

6 Rue Rockefeller Office de Tourisme du Grand Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



The Tourist Office invites you to come and discover the Château de Sacy!

Château de Sacy, a Millésime Group establishment, welcomes you to the charming village of Sacy on the Reims mountain. Set in the heart of the vineyards, this intimate jewel offers 12 rooms and suites, a refined restaurant featuring local produce and an Ec(h)o wellness area, in collaboration with the French natural mineral cosmetics brand Gemology.

La Oficina de Turismo le invita a descubrir el castillo de Sacy

El Château de Sacy, establecimiento del Grupo Millésime, le da la bienvenida a la montaña de Reims, en el encantador pueblo de Sacy. Situado en el corazón de los viñedos, esta joya íntima ofrece 12 habitaciones y suites, un refinado restaurante con productos locales y un espacio de bienestar Ec(h)o, en colaboración con la marca francesa de cosmética mineral natural Gemology.

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen in seinem Empfangsbereich die Möglichkeit, das Schloss von Sacy zu entdecken!

Das Château de Sacy, eine Einrichtung der Millésime-Gruppe, empfängt Sie in den Bergen von Reims, im charmanten Dorf Sacy. Dieses intime Juwel inmitten der Weinberge bietet 12 Zimmer und Suiten, ein raffiniertes Restaurant mit regionalen Produkten sowie den Wellnessbereich Ec(h)o, der in Zusammenarbeit mit der französischen Marke Gemology, die natürliche Mineralkosmetik herstellt, eingerichtet wurde.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme du Grand Reims