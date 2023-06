Exposition : Hestia 6 Rue Rockefeller Reims, 6 juin 2023, Reims.

Reims,Marne

Hestia, une boutique au cœur du centre historique de Reims.

Créations végétales faites à partir de végétaux stabilisés, 100 % naturels.

Elles apporteront une touche de verdure dans votre intérieur, dureront des années et ne nécessiteront

NI ENTRETIEN,

NI EAU,

NI LUMIERE !

Créations sur mesure possibles selon vos goûts. N’hésitez pas à contacter la créatrice !

L’autre volet créatif de la boutique Hestia est l’ « up-cycling » ! Redonner vie grâce au travail des matières. C’est dans l’air du temps !

A partir d’articles chinés pour vous ou à partir de vos propres meubles !

Nettoyage, ponçage, une petite touche de peinture et ça y est, le meuble est prêt à entamer sa deuxième vie !.

2023-06-06 à ; fin : 2023-07-09 . .

6 Rue Rockefeller Office de Tourisme du Grand Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Hestia, a boutique in the heart of the historic center of Reims.

Plant creations made from stabilized, 100% natural plants.

They’ll bring a touch of greenery to your home, last for years and require no maintenance

NO MAINTENANCE,

OR WATER,

OR LIGHT!

Custom creations to suit your tastes. Don’t hesitate to contact the designer!

The other creative aspect of the Hestia boutique is « up-cycling »! Bringing new life to materials. It’s in with the times!

From items you’ve found yourself, or from your own furniture!

Just clean, sand and paint it, and it’s ready for its second life!

Hestia, una boutique en pleno centro histórico de Reims.

Creaciones vegetales elaboradas con plantas 100% naturales y estabilizadas.

Aportarán un toque de verdor a su hogar, durarán años y no necesitan ningún cuidado especial

SIN MANTENIMIENTO,

NI AGUA,

¡NI LUZ!

Creaciones a medida según sus gustos. No dude en ponerse en contacto con el diseñador

El otro aspecto creativo de la boutique Hestia es el reciclaje Dar nueva vida a los materiales. Está a la altura de los tiempos

Utiliza objetos que hayas encontrado o tus propios muebles

Basta con limpiarlos, lijarlos y pintarlos, ¡y ya están listos para una segunda vida!

Hestia, ein Geschäft im Herzen des historischen Zentrums von Reims.

Pflanzenkreationen aus stabilisierten Pflanzen, die zu 100 % natürlich sind.

Sie bringen einen Hauch von Grün in Ihr Zuhause, halten jahrelang und benötigen keine Pflege

KEINE WARTUNG,

NICHT WASSER,

NICHT LICHT!

Maßgeschneiderte Kreationen nach Ihrem Geschmack sind möglich. Zögern Sie nicht, die Designerin zu kontaktieren!

Der andere kreative Bereich der Boutique Hestia ist das « Up-Cycling »! Wiederbelebung durch die Bearbeitung von Materialien. Das liegt im Trend der Zeit!

Sie können aus für Sie gefundenen Artikeln oder aus Ihren eigenen Möbeln etwas machen!

Reinigen, abschleifen, ein wenig Farbe auftragen und schon ist das Möbelstück bereit für sein zweites Leben!

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de tourisme du Grand Reims