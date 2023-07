SPECTACLE « EN CORPS UNE HISTOIRE » 6 Rue René Fonck Saint-Dié-des-Vosges, 25 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Spectacle de la Cie Lève un peu les bras, dans le cadre de l’Eté en Grand. Création 2022. Dès 3 ans. Conte chorégraphique participatif pour l’espace public.

Dans ce format original chaque participant est amené à développer sa créativité et à solliciter son imaginaire. Une pièce née de la rencontre entre le travail de création de la compagnie et sa démarche pédagogique depuis plusieurs années, visant à stimuler l’imaginaire de chacun en mobilisant le corps, l’expression et le mouvement des enfants comme des plus grands. Dans cette aventure chorégraphique où la fiction devient réalité, le spectateur/acteur s’autorise à perdre pied le temps d’une histoire …. Tout public

Mardi 2023-07-25 15:00:00 fin : 2023-07-25 16:00:00. 0 EUR.

6 Rue René Fonck Cour de l’école Jacques Prévert

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Show by Cie Lève un peu les bras, as part of l’Eté en Grand. Created in 2022. From age 3. Participatory choreographic tale for the public space.

In this original format, each participant is encouraged to develop his or her own creativity and imagination. A piece born of the encounter between the company?s creative work and its pedagogical approach over several years, aimed at stimulating the imagination of everyone by mobilizing the body, expression and movement of children and adults alike. In this choreographic adventure where fiction becomes reality, the spectator/actor allows himself to lose his footing for the duration of a story …

Un espectáculo de Cie Lève un peu les bras, en el marco de l’Eté en Grand. Creado en 2022. A partir de 3 años. Un cuento coreográfico participativo para el espacio público.

En este formato original, se anima a cada participante a desarrollar su propia creatividad e imaginación. Esta pieza nace del encuentro entre el trabajo creativo de la compañía y su enfoque pedagógico desde hace varios años, con el objetivo de estimular la imaginación de todos movilizando el cuerpo, la expresión y el movimiento de niños y adultos. En esta aventura coreográfica donde la ficción se convierte en realidad, el espectador/actor se permite perder el equilibrio durante una historia …

Aufführung der Cie Lève un peu les bras im Rahmen von L’Eté en Grand. Uraufführung im Jahr 2022. Ab 3 Jahren. Partizipatives choreografisches Märchen für den öffentlichen Raum.

In diesem originellen Format wird jeder Teilnehmer dazu angehalten, seine Kreativität zu entwickeln und seine Vorstellungskraft anzuregen. Dieses Stück entstand aus der Begegnung zwischen der kreativen Arbeit der Kompanie und ihrer langjährigen pädagogischen Arbeit, die darauf abzielt, die Vorstellungskraft eines jeden anzuregen, indem sie den Körper, den Ausdruck und die Bewegung von Kindern und älteren Kindern mobilisiert. In diesem choreografischen Abenteuer, in dem die Fiktion zur Realität wird, erlaubt sich der Zuschauer/Akteur, für die Dauer einer Geschichte den Boden unter den Füßen zu verlieren …

Mise à jour le 2023-07-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES