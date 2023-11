Lancement du service de prêt de jeux de société par La Roulotte 6 rue Renan Saint-Junien, 25 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

La Roulotte lance son service de prêt de jeux de société ! Le prêt de jeux et jouets est accessible à tous : adhésion, caution et tarif d’emprunt sont abordables. Des permanences seront ouvertes certains mercredis et samedis après-midi. Une ludothécaire est disponible pour vous conseiller..

6 rue Renan La Roulotte / L’Etoile Bleue

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Roulotte launches its board game lending service! The loan of games and toys is accessible to all: membership, deposit and loan fee are affordable. The service is available on Wednesday and Saturday afternoons. A games librarian is on hand to offer advice.

¡La Roulotte lanza su servicio de préstamo de juegos de mesa! Todo el mundo puede tomar prestados juegos y juguetes: los costes de afiliación, depósito y préstamo son asequibles. Habrá sesiones los miércoles y sábados por la tarde. Un ludotecario estará a su disposición para aconsejarle.

La Roulotte startet seinen Verleihservice für Gesellschaftsspiele! Das Ausleihen von Spielen und Spielsachen ist für alle zugänglich: Mitgliedschaft, Kaution und Ausleihgebühr sind erschwinglich. An bestimmten Mittwoch- und Samstagnachmittagen werden Sprechstunden angeboten. Eine Ludothekarin steht zur Verfügung, um Sie zu beraten.

