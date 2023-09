Les Francophonies: Mimi O’Bonsawim 6 rue Renan Saint-Junien, 23 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Retrouvez Mimi O’Bonsawin avec les festival Les Francophonies à l’Etoile Bleue. Sa musique folk et roots représente différentes traditions avec ses rythmes originaux et ses chansons raconteuses. La chanteuse compositrice puise dans ses racines franco-ontariennes et abénaki pour vous transporter au coeur de la forêt avec ses mélodies enivrantes et ses paroles introspectives..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

6 rue Renan L’Etoile bleue

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join Mimi O’Bonsawin for Les Francophonies festival at Etoile Bleue. Her folk and roots music represents different traditions with its original rhythms and storytelling songs. The singer-songwriter draws on her Franco-Ontarian and Abenaki roots to transport you to the heart of the forest with her intoxicating melodies and introspective lyrics.

Únase a Mimi O’Bonsawin en el festival Les Francophonies de Etoile Bleue. Su música folk y de raíces representa diferentes tradiciones con sus ritmos originales y sus canciones que cuentan historias. La cantautora se inspira en sus raíces franco-ontarianas y abenaki para transportarle al corazón del bosque con sus melodías embriagadoras y sus letras introspectivas.

Treffen Sie Mimi O’Bonsawin mit dem Festival Les Francophonies im Etoile Bleue. Ihre Folk- und Rootsmusik repräsentiert mit ihren originellen Rhythmen und erzählenden Liedern verschiedene Traditionen. Die Sängerin und Komponistin schöpft aus ihren franko-ontarischen und Abenaki-Wurzeln, um Sie mit ihren berauschenden Melodien und introspektiven Texten ins Herz des Waldes zu entführen.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin