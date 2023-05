Portes ouvertes nouveaux locaux de l’AMASAD Lignières 6 Rue Raymond Chassagne, 16 juin 2023, Lignières.

Lignières,Cher

L’AMASAD a le plaisir de vous faire découvrir ses nouveaux locaux à Lignières lors des portes ouvertes. Ce lieu sera consacré à l’ensemble des ateliers qui sont proposés à l’année. N’hésitez pas à pousser les portes de l’amasad pour rencontrer le personnel rue Raymond Chassagne..

Vendredi 2023-06-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-16 . EUR.

6 Rue Raymond Chassagne

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



AMASAD is pleased to invite you to discover its new premises in Lignières during the Open House. This space will be dedicated to all the workshops offered throughout the year. Don’t hesitate to come and meet our staff on rue Raymond Chassagne.

AMASAD tiene el placer de invitarle a descubrir sus nuevos locales en Lignières durante sus jornadas de puertas abiertas. Los locales estarán dedicados a todos los talleres que se ofrecen a lo largo del año. No dude en visitarnos y conocer al personal en la rue Raymond Chassagne.

AMASAD freut sich, Ihnen am Tag der offenen Tür seine neuen Räumlichkeiten in Lignières zeigen zu können. Dieser Ort wird allen Workshops gewidmet sein, die das ganze Jahr über angeboten werden. Zögern Sie nicht, die Türen von AMASAD zu öffnen und das Personal in der Rue Raymond Chassagne kennenzulernen.

