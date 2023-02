Découverte du filage de verre et de la fusion et formage 6 rue puyjoli BRANTÔME 24310 Brantôme en Périgord Catégories d’Évènement: Brantôme en Périgord

Découverte du filage de verre et de la fusion et formage 6 rue puyjoli BRANTÔME 24310, 28 mars 2023, Brantôme en Périgord. Découverte du filage de verre et de la fusion et formage 28 mars – 2 avril 6 rue puyjoli BRANTÔME 24310 Démonstration de filage de perle et méthode de fabrication en fusion et formage du verre handicap moteur mi 6 rue puyjoli BRANTÔME 24310 6 rue puyjoli Brantôme Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Je recois tout public de différents ​âges pour des démonstrations visant à faire découvrir et faire connaître mon metier et ainsi susciter des vocations.

Pour ce faire je propose des ateliers ​découverte où nous choisirons ensemble des baguettes de verre de Murano

Quelques ​consignes de sécurité, une petite démonstration et c’est à vous de jouer avec. Durée ​moyenne 2

Je ​travaille le verre et du fil d’aluminium pour créer des bijoux et objets A’tipik depuis 2003.

Je vous invite a venir découvrir ​mon atelier boutique 6 rue puyjoli à Brantôme en Périgord, Petite Cité de Caractère.

