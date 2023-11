Marché de Noël 6 Rue Porte César Sancerre, 16 décembre 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Marché de Noël dans la cour du marché du Château de sancerre.

Tout au long de cette journée auront lieu de petites visites et dégustations entièrement gratuites..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

6 Rue Porte César

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Christmas market in the market courtyard of the Château de sancerre.

Throughout the day, free tours and tastings will take place.

Mercado navideño en el patio del Château de Sancerre.

Durante todo el día habrá visitas guiadas y degustaciones gratuitas.

Weihnachtsmarkt im Markthof des Schlosses von Sancerre.

Den ganzen Tag über werden kleine Besichtigungen und Verkostungen stattfinden, die völlig kostenlos sind.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois