Exposition : Raymond Legueult : Peintre du bonheur
6 Rue Pigalle Gray, jeudi 28 mars 2024.

Gray Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28

fin : 2024-05-20

C’est à des artistes du temps présent cherchant à instaurer un autre régime de réalité, d’autres frontières, d’autres cadences, des univers singuliers autour de la trace, de l’empreinte et de l’écologie que le musée Baron Martin ouvre ses portes. Tous interrogent le corps de ces sujets, les mettent en partition et trouvent un alphabet pour les dire, tout en dévoilant les conditions d’un débat et d’une réflexion dans la société qui nous est contemporaine. Si la centralité de l’écologie associée à la raréfaction des ressources et des espèces ainsi qu’au réchauffement climatique est vécue de manière douloureuse et inquiétante, fait caisse de résonnance et appelle le regard de l’opinion publique, elle est aussi inspirante pour les artistes qui la qualifie dans leur volonté de revitaliser l’art, de dire et de changer le monde et dans un transfert d’affects qui est aussi le miroir d’une époque.

Les traces et les empreintes s’alimentent à une esthétique de la disparition ou de la convocation, à la mémoire et aux souvenirs ou à des passés aimés, oblitérés, blessés, égarés, défaits ou encore magnifiés que les artistes explorent. Ce qui nous précède, nous enveloppe et nous imprègne, le temps en tant que sphère mystérieuse et accumulation, sont des partenaires riches de novations pour les artistes qui leur permettent d’aller là où l’on n’était jamais allé précédemment. Gisèle Dépéry, Bernard Dutilleul, EBCY, Benoît Huot, Michel Laurent, Olivier Masmonteil, Denis Perez, ouvrent de nouveaux chantiers qui vous dévoilent les composantes, les inflexions, les relectures et les richesses interprétatives, cognitives, visuelles et sentimentales de ces thèmes.

Si l’on a souvent évoqué ces dernières décennies les concepts de la fin de l’art et de la fin de l’histoire, l’art n’est-il pas d’abord une des formes du temps que nous vivons, une de ses raisons visibles et une façon de le penser qui accoste de nouveaux territoires ? Ces artistes d’aujourd’hui répondent aux défis et aux changements d’échelle que nous traversons en célébrant en creux, en failles, dans des formes neuves, les murmures de la terre, de la vie, des arbres, des saisons, des animaux… et en racontant nos liens avec les forces invisibles. Telles les marées ou une fugue musicale, ils reviennent sans cesse et toujours sous une autre forme.

6 Rue Pigalle Musée Baron Martin

6 Rue Pigalle Musée Baron Martin
Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
musee@ville-gray.fr



