Café Philo au Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray, samedi 20 janvier 2024.

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20

Qu’est-ce que la nouveauté ? N’est-elle pas placée au centre des discours et des préoccupations pour être vécue en réalité à la marge ? Ne recycle -t-on pas souvent les antiennes ? Les habitudes, les rites, les routines ne se parent-ils pas des couleurs de la nouveauté ? Ce qui est nouveau est-il moderne ? Comment définir la nouveauté que nous avons tous l’impression de pouvoir toucher du doigt ?

Participation gratuite

Venez débattre sur un sujet d’actualité ou d’une question éternelle et vous informer autour d’un café, d’un thé et autres gourmandises. Participation gratuite

6 Rue Pigalle Musée Baron Martin

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



