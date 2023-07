Atelier artistique pour une plongée au coeur du Moyen-âge 6 Rue Pierre et Marie Curie Saint-Léonard-de-Noblat, 19 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Venez réaliser votre carnet médiéval accompagné par les conseils d’une artiste plasticienne.

Des enluminures à l’architecture, nous ferons ensemble un bon dans le temps à l’occasion des Médiévales de St Léonard de Noblat.

Petits et grands bienvenus dès 6 ans & adultes. Réservation obligatoire..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 11:30:00. .

6 Rue Pierre et Marie Curie

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and create your own medieval notebook with the guidance of a visual artist.

From illumination to architecture, together we’ll take a step back in time during the St Léonard de Noblat Medieval Festival.

Children and adults aged 6 and over welcome. Reservations required.

Venga a crear su propio cuaderno medieval con la guía de un artista plástico.

De la iluminación a la arquitectura, juntos daremos un paso atrás en el tiempo durante los Médiévales de St Léonard de Noblat.

Niños y adultos a partir de 6 años. Imprescindible reservar.

Erstellen Sie Ihr mittelalterliches Notizbuch unter Anleitung einer bildenden Künstlerin.

Von der Buchmalerei bis zur Architektur machen wir anlässlich der Mittelaltertage in St. Leonard de Noblat gemeinsam eine Zeitreise.

Groß und Klein ab 6 Jahren & Erwachsene willkommen. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT de Noblat