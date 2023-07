Dessins d’artiste 6 Rue Pierre et Marie Curie Saint-Léonard-de-Noblat, 5 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Invitation sur rendez-vous à venir feuilleter mes carnets de voyages, carnets de portraits (aquarelles, etc) .

Venez discuter autour d’un thé. ¨Possibilité d’acquérir une œuvre unique à petit prix.

Sur rendez-vous uniquement (tel ou mail)..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 12:00:00. EUR.

6 Rue Pierre et Marie Curie Atelier Lydia Roche

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Invitation by appointment to come and browse through my travel books, portrait books (watercolors, etc.).

Come and chat over tea. ¨Possibility of acquiring a unique work at a small price.

By appointment only (phone or e-mail).

Venga a hojear mis libros de viajes y retratos (acuarelas, etc.) con cita previa.

Venga a charlar tomando un té. ¨Posibilidad de adquirir una obra única a un módico precio.

Sólo con cita previa (teléfono o correo electrónico).

Einladung nach Vereinbarung zum Blättern in meinen Reisetagebüchern, Porträtbüchern (Aquarelle, etc.) .

Kommen Sie bei einer Tasse Tee ins Gespräch. ¨Möglichkeit, ein einzigartiges Werk zu einem kleinen Preis zu erwerben.

Nur nach Vereinbarung (Tel. oder E-Mail).

