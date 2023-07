Atelier créatif et artitisque du samedi 6 Rue Pierre et Marie Curie Saint-Léonard-de-Noblat, 5 août 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Un atelier estival pour se détendre et créer. Venez mettre de la couleur dans vos vies. Carnets, dessins, aquarelles, etc, nous expérimenterons ensemble dans la joie.

Pour les débutants ou tous niveaux, enfants ou adultes. Réservation obligatoire..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 16:00:00. .

6 Rue Pierre et Marie Curie

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A summer workshop to relax and create. Come and add color to your life. Notebooks, drawings, watercolors, etc., we’ll experiment together with joy.

For beginners or all levels, children or adults. Reservations essential.

Un taller de verano para relajarse y crear. Ven a dar color a tu vida. Cuadernos, dibujos, acuarelas, etc., experimentaremos juntos en un ambiente alegre.

Para principiantes o todos los niveles, niños o adultos. Imprescindible reservar.

Ein sommerlicher Workshop zum Entspannen und Kreieren. Kommen Sie und bringen Sie Farbe in Ihr Leben. Notizbücher, Zeichnungen, Aquarelle usw., wir werden gemeinsam in Freude experimentieren.

Für Anfänger oder alle Niveaus, Kinder oder Erwachsene. Reservierung erforderlich.

