REPAS LECTURE À L’AUBERGE DES ARTISTES 6 Rue Pierre Brisson Rives-d’Autise Catégories d’Évènement: Rives-d'Autise

Vendée REPAS LECTURE À L’AUBERGE DES ARTISTES 6 Rue Pierre Brisson Rives-d’Autise, 14 décembre 2023, Rives-d'Autise. Rives-d’Autise,Vendée Soirée lecture à l’Auberge des Artistes !.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . .

6 Rue Pierre Brisson

Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire



Reading evening at the Auberge des Artistes! ¡Una noche de lecturas en el Auberge des Artistes! Leseabend in der Auberge des Artistes! Mise à jour le 2023-11-24 par Vendée Expansion Détails Catégories d’Évènement: Rives-d'Autise, Vendée Autres Lieu 6 Rue Pierre Brisson Adresse 6 Rue Pierre Brisson Ville Rives-d'Autise Departement Vendée Lieu Ville 6 Rue Pierre Brisson Rives-d'Autise latitude longitude 46.4219283;-0.6812659

6 Rue Pierre Brisson Rives-d'Autise Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rives-d'autise/