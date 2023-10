Edendtai a la boite a Gand a Lyon! 6, Rue Pierre Blanc, Lyon (69), 10 février 2024, .

Edendtai a la boite a Gand a Lyon! Samedi 10 février 2024, 20h00 6, Rue Pierre Blanc, Lyon (69) 8/10

Edentia: Duo d’accordéons diatoniques mêlant compositions personnelles et mélodies glanées. Un bal folk orienté néo, entre le feu et l’eau, la puissance et la délicatesse

Tao Dumur, Rouge énergique. Matthieu Meyer, Bleu précis.

6, Rue Pierre Blanc, Lyon (69) 6, Rue Pierre Blanc, 69001 Lyon, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-11T00:00:00+01:00

baltrad balfolk