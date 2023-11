MARCHÉ DE NOËL 6 Rue Pierre Betorz Salle Georges Brassens Olonzac, 19 novembre 2023, Olonzac.

Olonzac,Hérault

L’association Sports Culture Loisirs organise son premier marché de Noël.

Au programme en plus des stands d’artisanat, de peinture, de produits du terroir, il vous sera proposé une animation musicale, la mini Ferme Vivante des « enbusco »d’Aigne et 2 parades Disney ( à 11hOO & 16h30)

Petite restauration et buvette sur place seront là pour vous régaler, venez nombreux !.

2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

6 Rue Pierre Betorz

Salle Georges Brassens

Olonzac 34210 Hérault Occitanie



The Sports Culture Loisirs association is organizing its first Christmas market.

In addition to stalls selling crafts, paintings and local produce, the program includes musical entertainment, a mini « enbusco » living farm from Aigne, and 2 Disney parades (at 11am & 4.30pm)

Snacks and refreshments will be available on site, so come one, come all!

La asociación Sports Culture Loisirs organiza su primer mercado navideño.

Además de puestos de artesanía, pintura y productos locales, habrá animación musical, una minigranja viviente « enbusco » de Aigne y 2 desfiles Disney (a las 11h y a las 16h30)

En el recinto habrá tentempiés y refrescos, así que ¡vengan todos!

Der Verein Sports Culture Loisirs organisiert seinen ersten Weihnachtsmarkt.

Auf dem Programm stehen neben Ständen mit Kunsthandwerk, Malerei und regionalen Produkten auch musikalische Unterhaltung, die Mini Ferme Vivante der « enbusco « d’Aigne und zwei Disney-Paraden (um 11.00 Uhr und 16.30 Uhr)

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt, kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC