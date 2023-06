Exposition Internationale de peinture par Le Pinceau Marchant 6 rue Notre Dame Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 5 août 2023, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt,Dordogne

Exposition Internationale de peinture « Pinceau marchant » à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt du 05 au 20 Octobre à la Galerie Marc Amanieux.

Le pinceau marchant et l’OMAC vous invitent à venir découvrir des artistes peintres de Chine, d’Europe, du Japon réputés dans leurs pays et certains à l’international.

Ze Wang, créateur de cette exposition, et quelques peintres Français et Britanniques seront présents. Tous les participants ont préparé des films de 5 à 15 minutes pour montrer leur source d’inspiration, leur influence, leur mode de vie, leur talent !

Ze Wang espère que cette exposition partira dans d’autres régions ou pays. Le partage et l’échange sont l’essence même de cet évènement.

Entrée Gratuite..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-20 . EUR.

6 rue Notre Dame Galerie Marc Amanieux

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



International painting exhibition « Pinceau marchant » in Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt from October 05 to 20 at Galerie Marc Amanieux.

Le pinceau marchant and OMAC invite you to discover painters from China, Europe and Japan, renowned in their own countries and some internationally.

Ze Wang, creator of this exhibition, and a number of French and British painters will be present. All the participants have prepared 5 to 15-minute films to show their source of inspiration, their influence, their lifestyle and their talent!

Ze Wang hopes that this exhibition will travel to other regions and countries. Sharing and exchange are the essence of this event.

Free admission.

Exposición internacional de pintura « Pinceau marchant » en Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt del 05 al 20 de octubre en la Galerie Marc Amanieux.

Le pinceau marchant y la OMAC le invitan a venir y descubrir a pintores de China, Europa y Japón reconocidos en sus países y algunos internacionalmente.

Ze Wang, creador de esta exposición, y varios pintores franceses y británicos estarán presentes. Todos los participantes han preparado películas de 5 a 15 minutos para mostrar su fuente de inspiración, su influencia, su estilo de vida y su talento

Ze Wang espera que esta exposición viaje a otras regiones y países. Compartir e intercambiar son la esencia de este evento.

Entrada gratuita.

Internationale Malereiausstellung « Pinceau marchant » in Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt vom 05. bis 20. Oktober in der Galerie Marc Amanieux.

Le pinceau marchant und das OMAC laden Sie ein, Maler aus China, Europa und Japan zu entdecken, die in ihren Ländern und teilweise auch international bekannt sind.

Ze Wang, der Schöpfer dieser Ausstellung, und einige französische und britische Maler werden anwesend sein. Alle Teilnehmer haben 5- bis 15-minütige Filme vorbereitet, in denen sie ihre Inspirationsquellen, ihren Einfluss, ihren Lebensstil und ihr Talent zeigen!

Ze Wang hofft, dass diese Ausstellung auch in andere Regionen oder Länder gehen wird. Teilen und Austauschen sind die Essenz dieser Veranstaltung.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT du Pays Foyen