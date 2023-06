100% BIKE 6 Rue Nationale Muides-sur-Loire, 30 juin 2023, Muides-sur-Loire.

Muides-sur-Loire,Loir-et-Cher

Location de vélos, dépannage, conseils d’itinéraires, vente d’accessoires. Grâce à notre camion atelier, profitez de nos services directement à votre hébergement, sur notre point fixe de Muides ou sur nos points sélectionnés pour répondre à votre besoin.

Départs natures, sécurisés, parkings gratuits.

6 Rue Nationale

Muides-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Bike hire, breakdown service, route advices, sale of accessories. Thanks to our workshop truck, take advantage of our services directly at your accommodation, at our fixed point in Muides or at our selected points to meet your needs.

Natural, secure departures, free parking.

Alquiler de bicicletas, servicio de averías, asesoramiento de rutas, venta de accesorios. Gracias a nuestro camión taller, aproveche nuestros servicios directamente en su alojamiento, en nuestro punto fijo de Muides o en nuestros puntos seleccionados para satisfacer sus necesidades.

Salidas naturales y seguras, aparcamiento gratuito

Fahrradverleih, Pannenhilfe, Streckenberatung, Reparaturen, Zubehörverkauf. Dank unserer mobilen Werkstatt können Sie unsere Dienste direkt an Ihrer Unterkunft, oder an unserem festen Standort in Muides-sur-Loire oder unseren ausgewählten Startorten in Anspruch nehmen.

