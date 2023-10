Les Automnales en Normandie – Portes-Ouvertes Créa Fleurissement 6 Rue Michel Simon Allouville-Bellefosse, 21 octobre 2023, Allouville-Bellefosse.

Allouville-Bellefosse,Seine-Maritime

Les Automnales en Normandie, c’est une opération de portes-ouvertes durant laquelle une dizaine de pépiniéristes et horticulteurs normands vont présenter les avantages des plantations automnales directement dans leurs serres et pépinières de production. C’est le cas de Créa Fleurissement..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

6 Rue Michel Simon

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie



Les Automnales en Normandie is an open-door operation during which a dozen nurserymen and horticulturists from Normandy will present the advantages of autumn planting directly in their production greenhouses and nurseries. Such is the case with Créa Fleurissement.

Les Automnales en Normandie es una operación de puertas abiertas durante la cual una docena de viveristas y horticultores de Normandía presentarán las ventajas de la plantación de otoño directamente en sus invernaderos y viveros de producción. Es el caso de Créa Fleurissement.

Les Automnales en Normandie ist eine Aktion der offenen Tür, bei der ein Dutzend normannischer Baumschulen und Gartenbaubetriebe die Vorteile der Herbstbepflanzung direkt in ihren Gewächshäusern und Produktionsgärtnereien vorstellen werden. Dies ist der Fall bei Créa Fleurissement.

Mise à jour le 2023-10-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche