Cycle de conférence du Musée de la Résistance et de la Déportation 6 rue Mégevand Besançon, 21 décembre 2023, Besançon.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 18:30:00

fin : 2023-12-21 20:00:00

.

Le Musée de la Résistance et de la Déportation reçoit Gaëlle Nohant pour parler de son travail, entre fiction et réalité. L’auteure évoquera ses recherches et les découvertes qui les ont accompagnées. La mission de l’héroïne du roman entre en résonnance avec l’un des objectifs du musée : collecter et documenter les collections en croisant archives et témoignages.

Au cœur de l’Allemagne, la petite ville de Bad Arolsen renferme les plus importants fonds d’archives sur les victimes des persécutions nazies. Dans ce roman, on suit le personnage d’Irène qui, à l’automne 2016, reçoit la mission de restituer aux familles des victimes des milliers d’objets dont le centre a hérité à la libération des camps. La tâche est immense, il faut retrouver les rescapés ou les descendants des disparus qui, hier, furent propriétaires de ces biens. On découvre, à travers les yeux d’Irène, des récits de vie. Ces rencontres amincissent la frontière entre passé et présent. Si le personnage est fictif, les faits historiques mentionnés dans le récit sont réels et solidement documentés.

6 rue Mégevand Salle Courbet

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



