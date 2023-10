Célébrez les 20 ans du Comptoir des Vignes à Rochechouart 6 Rue Maurice Thorez Rochechouart, 21 octobre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Rejoignez-nous pour un week-end exceptionnel de découvertes ! Ce qui vous attend : Dégustations uniques avec 24 vignerons et producteurs passionnés ; Animations de dégustations captivantes ; Masters class exclusives ; Concerts pour une ambiance parfaite ; Marché des producteurs pour régaler les papilles.

Suivez notre page Facebook pour toutes les informations à venir !.

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . EUR.

6 Rue Maurice Thorez Comptoir des Vignes

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join us for an exceptional weekend of discoveries! What to expect: Unique tastings with 24 passionate winemakers and producers; Captivating tasting animations; Exclusive master classes; Concerts for the perfect atmosphere; Producers’ market to treat your taste buds.

Follow our Facebook page for all the latest news!

Acompáñenos en un fin de semana excepcional de descubrimientos ¿Qué le espera? Catas únicas con 24 viticultores y productores apasionados; degustaciones cautivadoras; clases magistrales exclusivas; conciertos para crear el ambiente perfecto; mercado de productores para deleitar su paladar.

Siga nuestra página de Facebook para estar al día de todas las novedades

Begleiten Sie uns auf einem außergewöhnlichen Wochenende voller Entdeckungen! Was Sie erwartet: Einzigartige Verkostungen mit 24 leidenschaftlichen Winzern und Produzenten; Spannende Verkostungsanimationen; Exklusive Master Classes; Konzerte für die perfekte Stimmung; Produzentenmarkt, um den Gaumen zu verwöhnen.

Folgen Sie unserer Facebook-Seite für alle kommenden Informationen!

