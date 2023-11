11e Rencontres botaniques en Centre-Val de Loire 6 Rue Marcel Proust Orléans, 18 novembre 2023, Orléans.

Orléans,Loiret

Les 11èmes Rencontres botaniques du CVL sera l’occasion, pour les botanistes de la région et d’ailleurs ou simples curieux et amoureux de la nature, d’assister à des exposés sur la connaissance et la conservation de la flore, des mousses, des lichens et de la végétation naturelle de cette région..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:30:00. 5 EUR.

6 Rue Marcel Proust

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire



The 11th Rencontres botaniques du CVL will be an opportunity for botanists from the region and beyond, as well as the simply curious and nature-loving, to attend talks on the knowledge and conservation of the flora, mosses, lichens and natural vegetation of this region.

Los XI Rencontres botaniques du CVL serán una oportunidad para que los botánicos de la región y de fuera de ella, o simplemente los curiosos y amantes de la naturaleza, asistan a charlas sobre el conocimiento y la conservación de la flora, los musgos, los líquenes y la vegetación natural de esta región.

Das 11. Botanische Treffen des CVL bietet Botanikern aus der Region und anderen Ländern oder einfach nur Neugierigen und Naturliebhabern die Gelegenheit, Vorträge über die Kenntnis und Erhaltung der Flora, Moose, Flechten und der natürlichen Vegetation dieser Region zu hören.

Mise à jour le 2023-10-24 par ADRT45