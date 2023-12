L’ODYSSÉE LUMINEUSE 6, rue Marceau Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Début : 2024-02-13

fin : 2024-03-10 L’événement des vacances de Février au Mans !.

Bienvenue dans l’univers de l’Odyssée Lumineuse ! Du 13 février au 10 mars 2024 au Parc Théodore Monod. A la tombée de la nuit, un monde secret et merveilleux s’offre aux promeneurs. Toutes générations confondues, les voilà embarqués dans cette balade onirique qui s’articule autour de multiples tableaux enchantés et enchanteurs? Tous sont accompagnés de cartels explicatifs. Dés l’entrée, ils passent sous un immense squelette de dinosaure. Le décor est planté. L’évènement familial à ne pas manquer ! Programme détaillé à venir… EUR.

