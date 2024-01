Les swings 6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde, samedi 20 janvier 2024.

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Spectacle de cabaret les Swings. Diner spectacle, cabaret & music hall à 20h30.

Infos et réservation: 05 55 82 20 40 et https://billetterie.n-prod.com

Spectacle de cabaret les Swings. Diner spectacle, cabaret & music hall à 20h30.

Infos et réservation: 05 55 82 20 40 et https://billetterie.n-prod.com

.

6 Rue Louis Lépine

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par Brive Tourisme