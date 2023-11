Conférences de l’ICP : Cycle « Culture et Religion » 6 Rue Lieutenant Herduin Reims, 14 décembre 2023, Reims.

L’Institut Catholique de Paris et le diocèse de Reims et des Ardennes vous proposent dix rencontres avec des théologiens et enseignants chercheurs.

Les conférences ont lieu une fois par mois le jeudi de 20 à 22h sur le campus de l’ICP à Reims, 6 rue du Lieutenant Herduin.

14 décembre : Quel est le rôle de la fraternité dans l’éducation de nos enfants ?

Pr Augustin Mutuale, doyen de la Faculté d’Éducation et de Formation (ICP)

Accessible en visioconférence.

Informations complémentaires sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-culture-et-religion-2023-les-rencontres-de-licp-a-reims-2e-edition-446042464017?aff=oddtdtcreator

Un nouveau cycle de conférences débutera en janvier 2024.

Information nouveau cycle : https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/culture-religion-les-rencontres-2024-de-licp-sur-le-campus-de-reims-2.

6 Rue Lieutenant Herduin Campus rémois de l’ICP

Reims 51100 Marne Grand Est



The Institut Catholique de Paris and the diocese of Reims and the Ardennes are offering ten meetings with theologians and research professors.

Conferences take place once a month on Thursdays from 8 to 10 pm on the ICP campus in Reims, 6 rue du Lieutenant Herduin.

december 14: What is the role of fraternity in the education of our children?

Pr Augustin Mutuale, Dean of the Faculty of Education and Training (ICP)

Available by videoconference.

Further information: https://www.eventbrite.fr/e/billets-culture-et-religion-2023-les-rencontres-de-licp-a-reims-2e-edition-446042464017?aff=oddtdtcreator

A new lecture cycle will begin in January 2024.

Information on the new cycle: https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/culture-religion-les-rencontres-2024-de-licp-sur-le-campus-de-reims-2

El Instituto Católico de París y la diócesis de Reims y las Ardenas proponen diez encuentros con teólogos y profesores investigadores.

Las conferencias tienen lugar una vez al mes, los jueves de 20:00 a 22:00, en el campus del ICP de Reims, 6 rue du Lieutenant Herduin.

14 de diciembre: ¿Cuál es el papel de la fraternidad en la educación de nuestros hijos?

Pr Augustin Mutuale, Decano de la Facultad de Educación y Formación (ICP)

Disponible por videoconferencia.

Más información en: https://www.eventbrite.fr/e/billets-culture-et-religion-2023-les-rencontres-de-licp-a-reims-2e-edition-446042464017?aff=oddtdtcreator

Una nueva serie de conferencias comenzará en enero de 2024.

Información sobre el nuevo ciclo: https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/culture-religion-les-rencontres-2024-de-licp-sur-le-campus-de-reims-2

Das Institut Catholique de Paris und die Diözese von Reims und den Ardennen bieten Ihnen zehn Treffen mit Theologen und Lehrenden in der Forschung an.

Die Vorträge finden einmal im Monat donnerstags von 20 bis 22 Uhr auf dem Campus des ICP in Reims, 6 rue du Lieutenant Herduin, statt.

14. Dezember: Welche Rolle spielt die Brüderlichkeit bei der Erziehung unserer Kinder?

Prof. Augustin Mutuale, Dekan der Fakultät für Erziehung und Bildung (ICP)

Über Videokonferenzen zugänglich.

Weitere Informationen unter: https://www.eventbrite.fr/e/billets-culture-et-religion-2023-les-rencontres-de-licp-a-reims-2e-edition-446042464017?aff=oddtdtcreator

Ein neuer Vortragszyklus beginnt im Januar 2024.

Informationen neuer Zyklus: https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/culture-religion-les-rencontres-2024-de-licp-sur-le-campus-de-reims-2

