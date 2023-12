Projection : Cappadoce – Sur un tapis de Turquie 6 Rue Lieutenant Herduin Reims, 14 décembre 2023 14:15, Reims.

Un film d’Olivier Berthelot

En Cappadoce, au cœur de la Turquie, voici la rencontre d’une terre, d’un peuple et d’une culture. Il y a ces paysages étonnants créés par l’érosion, cheminées de fées, vallons colorés et secrets. Un grand nombre de chapelles troglodytes y recèlent les peintures murales des premiers chrétiens. Autour de la bourgade d’Avanos, on découvre la région à travers ses habitants : Osman gère une pension semi-troglodyte, des femmes céramistes sont organisées en coopérative, Ali est poète, et Murat, pilote de montgolfière, nous fait survoler ces superbes paysages comme emportés sur un tapis de Turquie. Dans le proche massif du Taurus, les dernières tribus nomades du pays montent à l’estive. Les Karakoyunlu, les Moutons Noirs, y tissent encore des kilims vendus en Cappadoce.

Un film superbe, humain, sensible. Comme une invitation au voyage….

6 Rue Lieutenant Herduin ICP de Reims – Salle Marty

Reims 51100



A film by Olivier Berthelot

In Cappadocia, in the heart of Turkey, we meet a land, a people and a culture. There are the astonishing landscapes created by erosion, fairy chimneys, colorful and secret valleys. Many troglodyte chapels conceal the mural paintings of the first Christians. Around the village of Avanos, you can discover the region through its inhabitants: Osman runs a semi-troglodyte guesthouse, women ceramists are organized into a cooperative, Ali is a poet, and Murat, a hot-air balloon pilot, takes us over these superb landscapes as if carried on a Turkish carpet. In the nearby Taurus massif, the country’s last nomadic tribes go up to summer pasture. The Karakoyunlu, or Black Sheep, still weave kilims sold in Cappadocia.

A superb, human and sensitive film. Like an invitation to travel…

Una película de Olivier Berthelot

En Capadocia, en el corazón de Turquía, encontramos una tierra, un pueblo y una cultura. Los asombrosos paisajes creados por la erosión, las chimeneas de hadas, los valles coloridos y secretos. Numerosas capillas trogloditas ocultan las pinturas murales de los primeros cristianos. En los alrededores del pueblo de Avanos, podrá descubrir la región a través de sus habitantes: Osman regenta una pensión semitroglodita, las mujeres ceramistas se organizan en cooperativa, Ali es poeta y Murat, piloto de globo aerostático, nos lleva sobre estos soberbios paisajes como sobre una alfombra turca. En el cercano macizo del Tauro, las últimas tribus nómadas del país suben a los pastos de verano. Los Karakoyunlu, u ovejas negras, siguen tejiendo aquí kilims, que se venden en Capadocia.

Una película magnífica, humana y sensible. Como una invitación a viajar…

Ein Film von Olivier Berthelot

In Kappadokien, im Herzen der Türkei, treffen ein Land, ein Volk und eine Kultur aufeinander. Es gibt diese erstaunlichen, von der Erosion geschaffenen Landschaften, Feenkamine, bunte und geheime Täler. In zahlreichen Höhlenkapellen sind die Wandmalereien der ersten Christen zu sehen. Rund um die Ortschaft Avanos lernt man die Region durch ihre Bewohner kennen: Osman betreibt eine Halbhöhlenpension, Keramikerinnen sind in einer Genossenschaft organisiert, Ali ist Dichter und Murat, ein Heißluftballonpilot, lässt uns über die wunderschöne Landschaft fliegen, als würden wir auf einem Teppich durch die Türkei getragen. Im nahen Taurusgebirge ziehen die letzten Nomadenstämme des Landes auf die Sommerweiden. Die Karakoyunlu, die Schwarzen Schafe, weben hier noch Kelims, die in Kappadokien verkauft werden.

Ein großartiger, menschlicher und sensibler Film. Wie eine Einladung zu einer Reise…

