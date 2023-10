Fête de la science – ICP Reims Campus 6 Rue Lieutenant Herduin Reims, 6 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

La fête de la Science replace la science au centre de nos préoccupations et des débats. A l’occasion de ce rendez-vous, participez aux évènements proposés par l’ICP campus de Reims : conférences, balade culturelle…

Plusieurs événements seront disponible :

• Vendredi 6 octobre – Petite déambulation dans le sport rémois

Christophe Henrion vous fera découvrir l’histoire du sport rémois. Une première partie aura lieu à l’ICP campus de Reims, 6 rue Lieutenant Herduin, sous la forme d’une conférence. L’intervenant vous invitera ensuite à le suivre pour une balade sportive dans la ville où vous découvrirez les apports théoriques vus précédemment.

>> Prévoir une tenue de sport !

Christophe Henrion enseigne l’histoire du sport, du corps et des pratiques sportives à l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) depuis 1999.

• Mercredi 11 octobre – Bioéconomie et éthique

Aujourd’hui, la bioéconomie englobe l’ensemble des activités de transformation de la biomasse. Olivier Cuissard abordera ce sujet complexe pour vous montrer le lien avec l’éthique avec la plus grande pédagogie.

Olivier Cuissard est économiste, titulaire d’un PHD en économie politique, et enseignant. Il dirige depuis 2021 l’ICP campus de Reims. Ses recherches portent sur : « La régulation des marchés agricoles et des ressources naturelles, entre financiarisation et interventions publiques ».

• Jeudi 12 octobre – La médiatisation du sport et son influence sur la socialisation sportive des jeunes & La médiatisation du sport et son influence sur la socialisation sportive des jeunes

Emmanuelle Walter animera une conférence sur le rôle du sport dans la socialisation des jeunes. L’objectif est de questionner, sur la base d’une enquête, comment des enfants de 9-11 ans (cycle 3) perçoivent la place du sport – et du sport féminin – dans la presse pour enfant (Journal Mon Petit Quotidien).

Louis Padoux nous exposera par la suite une réflexion sur le sport en tant qu’enjeu mondial. De son impact sur l’éducation à son rôle dans les relations internationales, cette conférence explorera le potentiel du sport pour façonner nos sociétés. Louis Padoux clôturera l’intervention en abordant l’avenir du sport, envisageant son pouvoir unificateur ou, potentiellement, ses implications conflictuelles..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 20:00:00. .

6 Rue Lieutenant Herduin ICP Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



The Fête de la Science puts science back at the center of our concerns and debates. Take part in the events organized by the ICP Reims campus: conferences, cultural walks…

Several events will be available:

? Friday, October 6 – A stroll through Reims’ sports scene

Christophe Henrion will introduce you to the history of sport in Reims. The first part will take place at the ICP Reims campus, 6 rue Lieutenant Herduin, in the form of a lecture. The speaker will then invite you to join him for a stroll through the city, where you’ll learn all about the theory behind the event.

>> Bring sportswear!

Christophe Henrion has been teaching the history of sport, the body and sporting practices at the Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) Training and Research Unit (UFR) of the University of Reims Champagne-Ardenne (URCA) since 1999.

? Wednesday, October 11 – Bioeconomy and ethics

Today, the bioeconomy encompasses all biomass transformation activities. Olivier Cuissard will tackle this complex subject to show you the link with ethics in a highly educational way.

Olivier Cuissard is an economist, with a PHD in political economy, and a teacher. He has been head of the ICP Reims campus since 2021. His research focuses on: « The regulation of agricultural markets and natural resources, between financialization and public intervention ».

? Thursday, October 12 – Media coverage of sport and its influence on the sports socialization of young people & Media coverage of sport and its influence on the sports socialization of young people

Emmanuelle Walter will lead a conference on the role of sport in the socialization of young people. Based on a survey, the aim is to find out how children aged 9-11 (cycle 3) perceive the place of sport – and women’s sport – in the children’s press (Journal Mon Petit Quotidien).

Louis Padoux will then reflect on sport as a global issue. From its impact on education to its role in international relations, this conference will explore the potential of sport to shape our societies. Louis Padoux will close with a look at the future of sport, considering its unifying power or, potentially, its conflicting implications.

La Fiesta de la Ciencia vuelve a situar la ciencia en el centro de nuestras preocupaciones y debates. Participe en los actos organizados por el campus del ICP de Reims: conferencias, paseos culturales, etc.

Habrá varios actos disponibles:

? Viernes 6 de octubre – Un paseo por la escena deportiva de Reims

Christophe Henrion le llevará a recorrer la historia del deporte en Reims. La primera parte tendrá lugar en el campus del ICP de Reims, calle Lieutenant Herduin 6, en forma de conferencia. A continuación, el conferenciante le invitará a seguirle en un paseo deportivo por la ciudad, donde aprenderá la teoría en la que se basa la conferencia.

>> No olvide su equipo deportivo

Christophe Henrion enseña historia del deporte, del cuerpo y de las prácticas deportivas en la Unidad de Formación e Investigación de Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas y Deportivas (STAPS) de la Universidad de Reims Champaña-Ardenas (URCA) desde 1999.

? Miércoles 11 de octubre – Bioeconomía y ética

Hoy en día, la bioeconomía engloba todas las actividades de transformación de la biomasa. Olivier Cuissard abordará este complejo tema para mostrarle el vínculo con la ética de la forma más didáctica posible.

Olivier Cuissard es economista, doctor en economía política, y profesor. Dirige el campus del ICP de Reims desde 2021. Su investigación se centra en: « La regulación de los mercados agrícolas y los recursos naturales, entre la financiarización y la intervención pública ».

? Jueves 12 de octubre – La cobertura mediática del deporte y su influencia en la socialización de los jóvenes en el deporte & The media coverage of sport and its influence on the socialisation of young people into sport

Emmanuelle Walter ofrecerá una conferencia sobre el papel del deporte en la socialización de los jóvenes. A partir de una encuesta, el objetivo es saber cómo perciben los niños de 9 a 11 años (ciclo 3) el lugar que ocupa el deporte -y el deporte femenino- en la prensa infantil (Journal Mon Petit Quotidien).

A continuación, Louis Padoux examinará el deporte como tema global. Desde su impacto en la educación hasta su papel en las relaciones internacionales, esta charla explorará el potencial del deporte para dar forma a nuestras sociedades. Para concluir, Louis Padoux se preguntará por el futuro del deporte, por su poder unificador o, potencialmente, por sus implicaciones conflictivas.

Das Fest der Wissenschaft stellt die Wissenschaft wieder in den Mittelpunkt unseres Interesses und der Debatten. Nehmen Sie anlässlich dieses Ereignisses an den Veranstaltungen teil, die vom ICP Campus Reims angeboten werden: Vorträge, kulturelle Spaziergänge…

Mehrere Veranstaltungen werden verfügbar sein :

? Freitag, 6. Oktober – Kleiner Spaziergang durch den Sport in Reims

Christophe Henrion wird Sie durch die Geschichte des Sports in Reims führen. Ein erster Teil wird im ICP Campus Reims, 6 rue Lieutenant Herduin, in Form eines Vortrags stattfinden. Anschließend lädt Sie der Referent ein, ihm auf einen sportlichen Spaziergang durch die Stadt zu folgen, wo Sie die zuvor besprochenen theoretischen Grundlagen entdecken werden.

>> Bitte bringen Sie Sportkleidung mit!

Christophe Henrion unterrichtet seit 1999 Geschichte des Sports, des Körpers und der Sportpraktiken an der Universität Reims Champagne-Ardenne (URCA), Fachbereich Sportwissenschaften und -techniken (STAPS).

? Mittwoch, 11. Oktober – Bioökonomie und Ethik

Heute umfasst die Bioökonomie alle Aktivitäten zur Verarbeitung von Biomasse. Olivier Cuissard wird dieses komplexe Thema ansprechen, um Ihnen die Verbindung zur Ethik mit größtmöglicher pädagogischer Sorgfalt aufzuzeigen.

Olivier Cuissard ist Ökonom, hat einen PHD in Volkswirtschaftslehre und ist Lehrer. Er leitet seit 2021 das ICP Campus in Reims. Seine Forschungsschwerpunkte sind: « Die Regulierung der Agrarmärkte und der natürlichen Ressourcen zwischen Finanzialisierung und öffentlichen Interventionen ».

? Donnerstag, 12. Oktober – Die Mediatisierung des Sports und ihr Einfluss auf die sportliche Sozialisation von Jugendlichen & Die Mediatisierung des Sports und ihr Einfluss auf die sportliche Sozialisation von Jugendlichen

Emmanuelle Walter wird einen Vortrag über die Rolle des Sports in der Sozialisation von Jugendlichen halten. Ziel ist es, anhand einer Umfrage zu hinterfragen, wie 9-11-jährige Kinder (Zyklus 3) den Stellenwert des Sports – und des Frauensports – in der Kinderpresse (Journal Mon Petit Quotidien) wahrnehmen.

Louis Padoux wird uns anschließend eine Reflexion über den Sport als globale Herausforderung darlegen. Von seinen Auswirkungen auf die Bildung bis hin zu seiner Rolle in den internationalen Beziehungen wird dieser Vortrag das Potenzial des Sports für die Gestaltung unserer Gesellschaften erkunden. Louis Padoux wird den Vortrag mit einem Ausblick auf die Zukunft des Sports abschließen und dabei sowohl seine vereinende Kraft als auch seine potenziell konfliktträchtigen Auswirkungen in Betracht ziehen.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme du Grand Reims