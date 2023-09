Conférences de l’ICP : « Histoire et Culture au coeur de Reims » 6 Rue Lieutenant Herduin Reims, 21 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Approfondissez vos connaissances sur des thématiques en lien avec la cité rémoise ou relevant de grandes questions contemporaines grâce au cycle de conférences « Histoire et Culture au coeur de Reims ».

Rencontrez des chercheurs et des experts locaux, mais aussi extérieurs au territoire rémois !

Pour mieux comprendre la cité rémoise et les enjeux contemporains, venez rencontrer des chercheurs et des spécialistes locaux. L’ICP campus de Reims organise un cycle de 28 conférences pour vous permettre de mieux comprendre l’histoire, l’art, l’antiquité, la musicologie, la sociologie et la philosophie.

Chaque rencontre peut être suivie individuellement.

Les conférences ont lieu trois fois par mois, de septembre 2023 à juin 2024.

Programme :

12 septembre : Le Japon et les impressionnistes

Chantal Nivlet

19 septembre : Les impressionnistes au musée de l’Ermitage

Marie-Thérèse Nolleau

26 septembre : Bioéconomie et éthique

Olivier Cuissard

3 octobre : La Chine est-elle à l’origine d’un nouvel ordre mondial ?

Claude Ruiz

10 octobre : Reims et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo

Michel Grenouilloux

17 octobre : Reims des 30 glorieuses aux débuts de l’an 2000

Michel Royer

7 novembre : Le sacre des Rois

Patrick Demouy

14 novembre : Le XVème centenaire du baptême de Clovis (1996) : politique et mémoire

Jean-François Boulanger

21 novembre : Le nu en art

Mathilde Tassel

5 décembre : Picasso : peintre de la vie et de la famille

Lydie Royer

12 décembre : Alphonse Gosset, architecte rémois

Francis Leroy

19 décembre : Economie et République

Philippe Varin

9 janvier : Reims à la Belle Epoque

Michel Royer

16 janvier : Brahms et le romantisme hérité

Jérôme Szczur

23 janvier : L’École de Paris et la Ruche de Paris : mouvement artistique symbole de l’internationalisme culturel

Marie-Thérèse Nolleau

6 février : Les femmes dont l’oeuvre littéraire est née de la souffrance : Virginia Woolf et Marina Tsvetaieva, élégie parisienne et poétesse russe

Chantal Nivlet

13 février : Mouvements et logements sociaux de 1848 à 1914 de Léon Harmel à André Godin

Gilbert Nolleau et Pierre Coulon

20 février : Les anciens Egyptiens ont-ils tout inventé ?

Hazem El Shafei

12 mars : Décryptage de l’actualité économique française : enjeux et perspectives

Louis Retornaz

19 mars : Gustave Caillebotte : la partie de bateau

Gilbert Nolleau

26 mars : Colbert, un Rémois à Paris

Marc-Daniel Seiffert

2 avril : Mozart et Beethoven la rencontre, le choc des génies n’a pas eu lieu

Jérôme Szczur

9 avril : Les églises, de la Renaissance au Baroque

Mathilde Tassel

30 avril : Le Champagne est-il devenu un produit de luxe ?

David Menival

14 mai : Les 7 merveilles du monde

Chantal Nivlet

21 mai : Les animaux au Moyen-âge : place, symbolique et représentation

Mathilde Tassel

28 mai : Le M.E.T, Metropolitan Museum of Arts, de New York

Marie-Thérèse Nolleau

4 juin : Cafés et brasseries historiques de Paris

Gilbert Nolleau

21 septembre : Comment parler aux autres religions ?

Pr Xavier Gue, directeur de l’Institut Supérieur de Sciences et de Théologie des Religions (Theologicum)

19 octobre : Pourquoi dialoguer entre catholiques, protestants et orthodoxes ?

Pr Anne-Sophie Vivier-Muresan, directrice de l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (Theologicum)

16 novembre : Reims, aux origines de la tradition universitaire

Pr Patrick Demouy, agrégé et docteur en histoire, docteur ès lettres, professeur émérite des Universités en histoire médiévale

14 décembre : Quel est le rôle de la fraternité dans l’éducation de nos enfants ?

Pr Augustin Mutuale, doyen de la Faculté d’Éducation et de Formation (ICP).

2023-09-21 fin : 2023-09-21 . .

6 Rue Lieutenant Herduin Campus rémois de l’ICP

Reims 51100 Marne Grand Est



Deepen your knowledge of themes related to the city of Reims or major contemporary issues with the « History and Culture in the Heart of Reims » lecture series.

Meet local researchers and experts, as well as those from outside Reims!

To better understand the city of Reims and contemporary issues, come and meet local researchers and specialists. The ICP Reims campus is organizing a series of 28 lectures to give you a better understanding of history, art, antiquity, musicology, sociology and philosophy.

Each lecture can be attended individually.

The lectures take place three times a month, from September 2023 to June 2024.

Program :

september 12: Japan and the Impressionists

Chantal Nivlet

september 19: The Impressionists at the Hermitage Museum

Marie-Thérèse Nolleau

september 26: Bioeconomy and ethics

Olivier Cuissard

october 3: Is China at the origin of a new world order?

Claude Ruiz

october 10: Reims and Victor Hugo’s Notre-Dame de Paris

Michel Grenouilloux

october 17: Reims from the 30 glorieuses to the beginning of the year 2000

Michel Royer

november 7: The coronation of the kings

Patrick Demouy

november 14: The 15th centenary of the baptism of Clovis (1996): politics and memory

Jean-François Boulanger

november 21: The nude in art

Mathilde Tassel

december 5: Picasso: painter of life and family

Lydie Royer

december 12: Alphonse Gosset, architect from Reims

Francis Leroy

december 19: Economy and Republic

Philippe Varin

january 9: Reims in the Belle Epoque

Michel Royer

january 16: Brahms and inherited Romanticism

Jérôme Szczur

january 23: The École de Paris and the Ruche de Paris: an artistic movement symbolizing cultural internationalism

Marie-Thérèse Nolleau

february 6: Women whose literary work is born of suffering: Virginia Woolf and Marina Tsvetaieva, Parisian elegy and Russian poetess

Chantal Nivlet

february 13: Social movements and housing from 1848 to 1914, from Léon Harmel to André Godin

Gilbert Nolleau and Pierre Coulon

february 20: Did the ancient Egyptians invent everything?

Hazem El Shafei

march 12: French economic news: issues and prospects

Louis Retornaz

march 19: Gustave Caillebotte: the boat party

Gilbert Nolleau

march 26: Colbert, a Rémois in Paris

Marc-Daniel Seiffert

april 2: Mozart and Beethoven meet, the clash of geniuses never happened

Jérôme Szczur

april 9: Churches, from Renaissance to Baroque

Mathilde Tassel

april 30: Has Champagne become a luxury product?

David Menival

may 14: The 7 wonders of the world

Chantal Nivlet

may 21: Animals in the Middle Ages: place, symbolism and representation

Mathilde Tassel

may 28: The M.E.T., Metropolitan Museum of Arts, New York

Marie-Thérèse Nolleau

june 4: Historic cafés and brasseries in Paris

Gilbert Nolleau

september 21: How to talk to other religions?

Pr Xavier Gue, Director of the Institut Supérieur de Sciences et de Théologie des Religions (Theologicum)

october 19: Why dialogue between Catholics, Protestants and Orthodox?

Pr Anne-Sophie Vivier-Muresan, director of the Institut Supérieur d?Études ?cuméniques (Theologicum)

november 16: Reims, the origins of the university tradition

Prof. Patrick Demouy, agrégé and doctor of history, doctor of letters, emeritus university professor of medieval history

december 14: What role does fraternity play in our children?s education?

Pr Augustin Mutuale, Dean of the Faculty of Education and Training (ICP)

Profundice sus conocimientos sobre temas vinculados a la ciudad de Reims o relacionados con grandes temas de actualidad gracias al ciclo de conferencias « Historia y cultura en el corazón de Reims ».

Conozca a investigadores y expertos locales y de fuera de Reims

Para conocer mejor la ciudad de Reims y los problemas contemporáneos, venga a reunirse con investigadores y especialistas locales. El campus del ICP de Reims organiza un ciclo de 28 conferencias que le permitirán comprender mejor la historia, el arte, la antigüedad, la musicología, la sociología y la filosofía.

Se puede asistir a cada conferencia individualmente.

Las conferencias tendrán lugar tres veces al mes de septiembre de 2023 a junio de 2024.

Programa :

12 de septiembre: Japón y los impresionistas

Chantal Nivlet

19 de septiembre: Los impresionistas en el Museo del Hermitage

Marie-Thérèse Nolleau

26 de septiembre: Bioeconomía y ética

Olivier Cuissard

3 de octubre: ¿Está China en el origen de un nuevo orden mundial?

Claude Ruiz

10 de octubre: Reims y Notre-Dame de París de Victor Hugo

Michel Grenouilloux

17 de octubre: Reims de los 30 años gloriosos a principios del año 2000

Michel Royer

7 de noviembre: La coronación de los reyes

Patrick Demouy

14 de noviembre: El decimoquinto centenario del bautismo de Clodoveo (1996): política y memoria

Jean-François Boulanger

21 de noviembre: El desnudo en el arte

Mathilde Tassel

5 de diciembre: Picasso: pintor de la vida y de la familia

Lydie Royer

12 de diciembre: Alphonse Gosset, arquitecto de Reims

Francis Leroy

19 de diciembre: Economía y República

Philippe Varin

9 de enero: Reims en la Belle Epoque

Michel Royer

16 de enero: Brahms y el romanticismo heredado

Jérôme Szczur

23 de enero: La École de Paris y la Ruche de Paris: un movimiento artístico símbolo del internacionalismo cultural

Marie-Thérèse Nolleau

6 de febrero: Mujeres cuya obra literaria nace del sufrimiento: Virginia Woolf y Marina Tsvetaieva, elegía parisina y poetisa rusa

Chantal Nivlet

13 de febrero: Movimientos sociales y vivienda de 1848 a 1914, de Léon Harmel a André Godin

Gilbert Nolleau y Pierre Coulon

20 de febrero: ¿Lo inventaron todo los antiguos egipcios?

Hazem El Shafei

12 de marzo: Descifrar la actualidad económica francesa: retos y perspectivas

Louis Retornaz

19 de marzo: Gustave Caillebotte: la fiesta en barco

Gilbert Nolleau

26 de marzo: Colbert, un Rémois en París

Marc-Daniel Seiffert

2 de abril: Mozart y Beethoven se encuentran, el choque de genios nunca existió

Jérôme Szczur

9 de abril: Iglesias, del Renacimiento al Barroco

Mathilde Tassel

30 de abril: ¿Se ha convertido el champán en un producto de lujo?

David Menival

14 de mayo: Las 7 maravillas del mundo

Chantal Nivlet

21 de mayo: Los animales en la Edad Media: lugar, simbolismo y representación

Mathilde Tassel

28 de mayo: El M.E.T., Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

Marie-Thérèse Nolleau

4 de junio: cafés y brasseries históricos de París

Gilbert Nolleau

21 de septiembre: ¿Cómo hablar con otras religiones?

Pr Xavier Gue, Director del Instituto Superior de Ciencias y Teología de las Religiones (Theologicum)

19 de octubre: ¿Por qué el diálogo entre católicos, protestantes y ortodoxos?

Prof. Anne-Sophie Vivier-Muresan, Directora del Institut Supérieur d’Études ?cuméniques (Theologicum)

16 de noviembre: Reims, los orígenes de la tradición universitaria

Profesor Patrick Demouy, agregado y doctor en Historia, doctor en Letras, profesor universitario emérito de Historia Medieval

14 de diciembre: ¿Cuál es el papel de la fraternidad en la educación de nuestros hijos?

Profesor Augustin Mutuale, Decano de la Facultad de Educación y Formación (ICP)

Vertiefen Sie Ihr Wissen über Themen, die mit der Stadt Reims in Verbindung stehen oder große zeitgenössische Fragen betreffen, dank der Konferenzreihe « Histoire et Culture au coeur de Reims » (Geschichte und Kultur im Herzen von Reims).

Treffen Sie lokale Forscher und Experten, aber auch solche, die nicht aus Reims kommen!

Um die Stadt Reims und die zeitgenössischen Herausforderungen besser zu verstehen, treffen Sie Forscher und Experten aus der Region. Das ICP Campus Reims organisiert eine Reihe von 28 Vorträgen, die Ihnen ein besseres Verständnis von Geschichte, Kunst, Antike, Musikwissenschaft, Soziologie und Philosophie ermöglichen.

Jede Veranstaltung kann einzeln besucht werden.

Die Vorträge finden dreimal im Monat statt, von September 2023 bis Juni 2024.

Programm :

12. September: Japan und die Impressionisten

Chantal Nivlet

19. September: Die Impressionisten im Museum der Eremitage

Marie-Thérèse Nolleau

26. September: Bioökonomie und Ethik

Olivier Cuissard

3. Oktober: Ist China der Ursprung einer neuen Weltordnung?

Claude Ruiz

10. Oktober: Reims und Victor Hugos Notre-Dame de Paris

Michel Grenouilloux

17. Oktober: Reims von den glorreichen 30 Jahren bis zu den Anfängen des Jahres 2000

Michel Royer

7. November: Das Sakrament der Könige

Patrick Demouy

14. November: Die XV. Hundertjahrfeier der Taufe von Chlodwig (1996): Politik und Erinnerung

Jean-François Boulanger

21. November: Der Akt in der Kunst

Mathilde Tassel

5. Dezember: Picasso: Maler des Lebens und der Familie

Lydie Royer

12. Dezember: Alphonse Gosset, Architekt aus Reims

Francis Leroy

19. Dezember: Wirtschaft und Republik

Philippe Varin

9. Januar: Reims in der Belle Epoque

Michel Royer

16. Januar: Brahms und die ererbte Romantik

Jérôme Szczur

23. Januar: Die École de Paris und der Pariser Bienenstock: eine künstlerische Bewegung als Symbol des kulturellen Internationalismus

Marie-Thérèse Nolleau

6. Februar: Frauen, deren literarisches Werk aus Leid entstand: Virginia Woolf und Marina Tsvetaieva, Pariser Elegie und russische Dichterin

Chantal Nivlet

13. Februar: Bewegungen und sozialer Wohnungsbau von 1848 bis 1914 von Léon Harmel bis André Godin

Gilbert Nolleau und Pierre Coulon

20. Februar: Haben die alten Ägypter alles erfunden?

Hazem El Shafei

12. März: Entschlüsselung der aktuellen Wirtschaftslage in Frankreich: Herausforderungen und Perspektiven

Louis Retornaz

19. März: Gustave Caillebotte: Die Bootspartie

Gilbert Nolleau

26. März: Colbert, ein Mann aus Rémois in Paris

Marc-Daniel Seiffert

2. April: Mozart und Beethoven das Treffen, der Zusammenstoß der Genies fand nicht statt

Jérôme Szczur

9. April: Kirchen von der Renaissance bis zum Barock

Mathilde Tassel

30. April: Ist Champagner zu einem Luxusprodukt geworden?

David Menival

14. Mai: Die sieben Weltwunder

Chantal Nivlet

21. Mai: Tiere im Mittelalter: Platz, Symbolik und Darstellung

Mathilde Tassel

28. Mai: Das M.E.T., Metropolitan Museum of Arts, in New York

Marie-Thérèse Nolleau

4. Juni: Historische Cafés und Brasserien in Paris

Gilbert Nolleau

21. September: Wie spricht man mit anderen Religionen?

Prof. Xavier Gue, Direktor des Institut Supérieur de Sciences et de Théologie des Religions (Theologicum)

19. Oktober: Warum ein Dialog zwischen Katholiken, Protestanten und Orthodoxen?

Prof. Anne-Sophie Vivier-Muresan, Direktorin des Institut Supérieur d’Études ?cuméniques (Theologicum)

16. November: Reims, zu den Ursprüngen der universitären Tradition

Prof. Patrick Demouy, Agrégé und Doktor der Geschichte, Dr. ès lettres, emeritierter Professor der Universitäten für mittelalterliche Geschichte

14. Dezember: Welche Rolle spielt die Brüderlichkeit bei der Erziehung unserer Kinder?

Prof. Augustin Mutuale, Dekan der Fakultät für Erziehung und Bildung (ICP)

