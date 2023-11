RENCONTRES FRANCO-ESPAGNOLES « CULTURE ENGAGEMENT ET RÉSISTANCE : POÉSIE ET LITTÉRATURE, CINÉMA, ART ET ART DANS LES CAMPS » 6 Rue Levat Montpellier, 28 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le mercredi 29 novembre à 18h à La Gazette café, nous aborderons la littérature en traitant « les écrivains engagés dans la guerre d’Espagne (1936-1939) » par la voix de Pierre Berlan, professeur d’histoire..

2023-11-28 fin : 2023-12-02 . .

6 Rue Levat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



On Wednesday November 29 at 6pm at La Gazette café, we’ll be taking a look at literature through the voice of Pierre Berlan, professor of history, on « Writers involved in the Spanish Civil War (1936-1939) ».

El miércoles 29 de noviembre a las 18:00 h en el café La Gazette, nos acercaremos a la literatura de la mano de Pierre Berlan, profesor de Historia, que nos hablará de « Escritores implicados en la Guerra Civil española (1936-1939) ».

Am Mittwoch, den 29. November um 18 Uhr im La Gazette Café werden wir uns mit dem Thema « Schriftsteller, die sich im Spanischen Bürgerkrieg engagierten (1936-1939) » beschäftigen, und zwar mit der Stimme von Pierre Berlan, einem Geschichtslehrer.

