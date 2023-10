LES RENCONTRES DU CINÉMA D’ANIMATION 6 Rue Levat Montpellier, 24 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Cette année, nous avons le plaisir de proposer la 3ème édition de cet événement qui aura lieu du 24 au 26 novembre 2023 à Montpellier (Centre Rabelais, Salle Pétrarque, Cinéma Diagonal)..

2023-11-24 fin : 2023-11-26 . .

6 Rue Levat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



This year, we are pleased to propose the 3rd edition of this event, which will take place from November 24 to 26, 2023 in Montpellier (Centre Rabelais, Salle Pétrarque, Cinéma Diagonal).

Este año, tenemos el placer de proponerle la 3ª edición de este evento, que tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre de 2023 en Montpellier (Centre Rabelais, Salle Pétrarque, Cinéma Diagonal).

Dieses Jahr freuen wir uns, die dritte Ausgabe dieser Veranstaltung vorzuschlagen, die vom 24. bis 26. November 2023 in Montpellier (Centre Rabelais, Salle Pétrarque, Cinéma Diagonal) stattfinden wird.

