RENCONTRE LITTÉRAIRE 6 Rue Levat Montpellier, 24 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le Centre culturel italien Dante Alighieri vous présente FUMO magazine, une jeune revue littéraire italienne initiée par cinq passionnées de littérature..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

6 Rue Levat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Italian Cultural Center Dante Alighieri presents FUMO magazine, a young Italian literary magazine launched by five literary enthusiasts.

El Centro Cultural Italiano Dante Alighieri presenta la revista FUMO, una joven revista literaria italiana creada por cinco mujeres apasionadas por la literatura.

Das italienische Kulturzentrum Dante Alighieri präsentiert Ihnen FUMO magazine, eine junge italienische Literaturzeitschrift, die von fünf Literaturbegeisterten initiiert wurde.

