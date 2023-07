SPARKLE CONF : EXPLORATION DU NÉO BURLESQUE – BOARDWALK FACTORY 6 Rue Levat Montpellier, 20 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Bienvenue à la seconde édition des « Sparkle Conf » !

Des conférences qui célèbrent avec passion l’histoire et l’évolution du burlesque et du cabaret !

Rejoignez-nous le jeudi 20 juillet pour une exploration immersive du Néo-Burlesque, découvrez les multiples facettes de cet univers captivant !.

2023-07-20 19:00:00 fin : 2023-07-20 . EUR.

6 Rue Levat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Welcome to the second edition of « Sparkle Conf »!

Conferences that passionately celebrate the history and evolution of burlesque and cabaret!

Join us on Thursday July 20 for an immersive exploration of Neo-Burlesque, and discover the many facets of this captivating universe!

¡Bienvenidos a la segunda edición de Sparkle Conf!

Conferencias que celebran con pasión la historia y la evolución del burlesque y el cabaret

Únase a nosotros el jueves 20 de julio para una exploración inmersiva del Neo-Burlesque, ¡y descubra las múltiples facetas de este cautivador universo!

Willkommen zur zweiten Ausgabe der « Sparkle Conf »!

Vorträge, die mit Leidenschaft die Geschichte und Entwicklung des Burlesque und des Kabaretts feiern!

Begleiten Sie uns am Donnerstag, den 20. Juli, auf einer immersiven Erkundung des Neo-Burlesque, entdecken Sie die vielen Facetten dieses fesselnden Universums!

