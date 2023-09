Festival Tous Courts 6 Rue Laroque Aix-en-Provence, 28 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence n’est pas un festival ordinaire. C’est aussi et surtout le reflet d’un « regard » sur le cinéma et d’une exigence particulière sur le cinéma d’auteur d’aujourd’hui. Autrement dit, le cinéma de demain.

2023-11-28 fin : 2023-12-02 . .

6 Rue Laroque Cinéma Le Mazarin

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



International short film festival in Aix-en-Provence.

El Festival Tous Courts de Aix-en-Provence no es un festival cualquiera. Es también y sobre todo el reflejo de una « mirada » sobre el cine y de una exigencia particular para el cine de autor actual. En otras palabras, el cine del mañana

Das Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence ist kein gewöhnliches Filmfestival. Es ist auch und vor allem das Spiegelbild eines « Blicks » auf das Kino und eines besonderen Anspruchs an das Autorenkino von heute. Mit anderen Worten: das Kino von morgen

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence