Fête de Noël 6 Rue Laplacette Ogeu-les-Bains, 17 décembre 2023, Ogeu-les-Bains.

Ogeu-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves de l’école d’Ogeu-les-bains vous invite à leur fête de Noël.

Créateurs, artistes, artisans et producteurs sur place.

Possibilité de s’inscrire pour tenir un stand..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

6 Rue Laplacette Salle polyvalente

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The parents’ association of the Ogeu-les-bains school invites you to their Christmas party.

Designers, artists, craftsmen and producers on site.

You can sign up to run a stall.

La asociación de padres de la escuela de Ogeu-les-bains le invita a su fiesta de Navidad.

Diseñadores, artistas, artesanos y productores in situ.

Puedes inscribirte para montar un puesto.

Die Elternvereinigung der Schule von Ogeu-les-bains lädt Sie zu ihrem Weihnachtsfest ein.

Kreative, Künstler, Handwerker und Produzenten vor Ort.

Es besteht die Möglichkeit, sich für einen Stand anzumelden.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn