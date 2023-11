Spectacle de Clown et Théâtre 6 Rue Laplacette Ogeu-les-Bains, 10 décembre 2023, Ogeu-les-Bains.

Ogeu-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

L’association les Poutres vous invite à deux spectacles ce jour :

« Les Chmouns » (duo de clowns) et « Don Quichotte » (théâtre du Vide Poche).

A partir de 8 ans..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

6 Rue Laplacette Dojo

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Association les Poutres invites you to two shows today:

« Les Chmouns » (clown duo) and « Don Quichotte » (Vide Poche theater).

Ages 8 and up.

La asociación Poutres le invita hoy a dos espectáculos:

« Les Chmouns » (dúo de payasos) y « Don Quichotte » (teatro Vide Poche).

A partir de 8 años.

Der Verein Les Poutres lädt Sie heute zu zwei Aufführungen ein:

« Les Chmouns » (Clownsduo) und « Don Quichotte » (Theater des Vide Poche).

Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn