Soirée le Western Latino 6 Rue Laplacette Ogeu-les-Bains, 18 novembre 2023, Ogeu-les-Bains.

Ogeu-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

L’association Les Broutches vous convie à la soirée Le Western Latino.

Concert Gran Bob y los leones del Bluegrass + plato combinado.

Sangria offerte, repas sur réservation avant le 15/11..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:59:00. EUR.

6 Rue Laplacette Salle Polyvalente

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association Les Broutches invites you to the Le Western Latino evening.

Concert by Gran Bob y los leones del Bluegrass + plato combinado.

Sangria offered, meal on reservation before 15/11.

La asociación Les Broutches les invita a la velada Western Latino.

Concierto de Gran Bob y los leones del Bluegrass + plato combinado.

Sangría ofrecida, comida previa reserva antes del 15/11.

Der Verein Les Broutches lädt Sie zum Abend Le Western Latino ein.

Konzert Gran Bob y los leones del Bluegrass + plato combinado.

Sangria gratis, Essen auf Reservierung vor dem 15.11.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn