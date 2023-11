Concert « Gran Bob y los Leones del bluegrass » 6 Rue Laplacette Ogeu-les-Bains, 18 novembre 2023, Ogeu-les-Bains.

Ogeu-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Les Broutches proposent une soirée concert ce jour lors de laquelle va souffler un vent poétique et musical venant de l’autre côté des Pyrénées, portant les accents et l’ambiance de « la noche de Zaragoza ! »

À la salle polyvalente d’Ogeu-les-Bains, la soirée commencera à 19h avec un apéritif et un repas espagnols (sur réservation)..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:59:00. EUR.

6 Rue Laplacette Salle polyvalente

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Les Broutches are offering an evening concert today, during which a poetic and musical wind will blow in from the other side of the Pyrenees, carrying the accents and atmosphere of « la noche de Zaragoza! »

At the Salle polyvalente in Ogeu-les-Bains, the evening begins at 7pm with a Spanish aperitif and meal (reservations required).

Les Broutches ofrecen hoy un concierto nocturno, con un viento poético y musical que sopla desde el otro lado de los Pirineos, ¡llevando los acentos y la atmósfera de « la noche de Zaragoza »!

En la sala polivalente de Ogeu-les-Bains, la velada comienza a las 19.00 h con un aperitivo y una comida española (previa reserva).

Les Broutches bieten heute einen Konzertabend an, bei dem ein poetischer und musikalischer Wind von der anderen Seite der Pyrenäen wehen wird, der die Akzente und die Stimmung von « la noche de Zaragoza! » mit sich bringt

In der Mehrzweckhalle von Ogeu-les-Bains beginnt der Abend um 19 Uhr mit einem Aperitif und einem spanischen Essen (Reservierung erforderlich).

