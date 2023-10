17ème Concours de Fromage d’Estive 6 Rue Laplacette Ogeu-les-Bains, 4 novembre 2023, Ogeu-les-Bains.

Ogeu-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

L’association Fromage en Musique vous invite pour son 17ème concours de fromage d’estive qui se déroulera ce week-end. En ce premier jour, retrouvez en première partie à 20h30 :

– Soirée cantera avec L’Esquireta, Los Esbagats d’Asson et les Arcolinas.

En deuxième partie :

– Cantera autour de la buvette.

Salle chauffée..

2023-11-04

6 Rue Laplacette Dojo

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Fromage en Musique association invites you to its 17th estival cheese competition this weekend. On the first day, you’ll find the following opening acts at 8.30pm:

– Cantera evening with L’Esquireta, Los Esbagats d’Asson and les Arcolinas.

Second part:

– Cantera around the refreshment bar.

Heated hall.

La asociación Fromage en Musique le invita este fin de semana a su 17º concurso estival de quesos. El primer día, a las 20.30 h, tendrá lugar la primera parte del espectáculo:

– Velada cantera con L’Esquireta, Los Esbagats d’Asson y les Arcolinas.

Segunda parte:

– Cantera en torno a la barra de refrescos.

Sala climatizada.

Der Verein Fromage en Musique lädt Sie zu seinem 17. Sommerkäsewettbewerb ein, der an diesem Wochenende stattfindet. An diesem ersten Tag finden Sie im ersten Teil um 20.30 Uhr :

– Cantera-Abend mit L’Esquireta, Los Esbagats d’Asson und den Arcolinas.

Im zweiten Teil :

– Cantera rund um die Buvette.

Beheizter Saal.

