Vente de Noël 6 rue Jules Ferry Val-de-Scie, 24 novembre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Julie vous invite à la vente de Noël des Fabulettes avec une jolie sélection de décorations et cadeaux. Elle vous partagera ses chouettes découvertes durant le mois. Deux rendez-vous vous sont proposés autour d’un bon vin chaud !.

2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 21:00:00. .

6 rue Jules Ferry

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Julie invites you to the Fabulettes Christmas sale with a lovely selection of decorations and gifts. She’ll be sharing her discoveries throughout the month. We’ll be happy to meet you at two events over a glass of mulled wine!

Julie te invita a la venta navideña de Fabulettes, con una encantadora selección de adornos y regalos. Ella compartirá algunos de sus descubrimientos favoritos a lo largo del mes. Organizaremos dos encuentros en torno a una copa de vino caliente

Julie lädt Sie zum Weihnachtsverkauf der Fabulettes mit einer schönen Auswahl an Dekorationen und Geschenken ein. Sie wird Ihnen ihre tollen Entdeckungen des Monats mitteilen. Wir bieten Ihnen zwei Termine an, bei denen Sie einen Glühwein trinken können!

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche